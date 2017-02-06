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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1480148114821483>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:04

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Скиньте ссылку на условия. Что, в Украине уже есть ипотека под 18%? Честная? Плавающая, или фиксированная ставка?

https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit

По ссылке нет достаточной информации.
Вторичка не под 18, а под 20%.

Например, в Укргазе 18.9 % и до конца августа отменили разовую комиссию банку.

https://www.ukrgasbank.com/private/cred ... /re_credit
l66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:35

  Долярчик написав:нехай однуха в новобуді,

Ну и винегрет. Кредит с неизвестными условиями, новострой на котловане, аренда.
Тут проще пойти погадать, чем какие-то расчеты делать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:35

  Долярчик написав:1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©

... та й ладно з тими точними цифрами...... - сама та формула - МАЄ ПРАВО НА ЖИТТЯ??? :idea: :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:нехай однуха в новобуді,

Ну и винегрет. Кредит с неизвестными условиями, новострой на котловане, аренда.
Тут проще пойти погадать, чем какие-то расчеты делать.

... та що там не ясно? - беремо готові голі стіни від забудовника і робимо жлобремонт! - все вложуємо у лям грн! - а далі по формулі......
... там я ж це все написав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39

Richi, я так понимаю что вы сейчас собираетесь покупать квартиру - вот вам и кажется что цены завышены.

Место сидения определяет точку зрения.

На самом деле цена в 35куе за двушку в столице - это просто смех, и сложилась такая цена в результате целого ряда негативных факторов.

Факторы эти никто не отрицает, но они уже нашли свое отображение в ценах.

По цене 1кв метра на Манхетене или в Токио, в Киеве можно купить целую двушку с ремонтом и мебелью.
димон
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:06

а есть тут кто живущий в районе вднх?
к атлас уикенду готовы?)
хедлайнер - ваш любимый винник, вовчыци)
йуухуу))))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:09

  Долярчик написав:беремо готові голі стіни від забудовника і робимо жлобремонт!

Вы просчитывали сколько на сегодняшний день стоит жлобремонт, мебель и техника?
На какую сумму Вы ориентируетесь по этим позициям?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:сама та формула - МАЄ ПРАВО НА ЖИТТЯ???

Нет. Вообще не понятно, что вы собираетесь сказать этими цифрами.

Вообще подход не правильный. Инвестиции нельзя оценивать сами по себе, а нужно сравнивать с чем-то, с другим вариантом инвестирования. При этом желательно учитывать все. Курс, инфляцию, движения рынков, ставки по депо в разных валютах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:12

  димон написав:Richi, я так понимаю что вы сейчас собираетесь покупать квартиру - вот вам и кажется что цены завышены.

Место сидения определяет точку зрения.

На самом деле цена в 35куе за двушку в столице - это просто смех, и сложилась такая цена в результате целого ряда негативных факторов.

Факторы эти никто не отрицает, но они уже нашли свое отображение в ценах.

По цене 1кв метра на Манхетене или в Токио, в Киеве можно купить целую двушку с ремонтом и мебелью.

Только на Манхеттене никому не говорите, а то как набегут заокеанские покупаны за стояками. Потом Токио подтянется - и все!
Фрамуга возможностей одним махом закроется
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  димон написав:На самом деле цена в 35куе за двушку в столице - это просто смех, и сложилась такая цена в результате целого ряда негативных факторов.

Факторы эти никто не отрицает, но они уже нашли свое отображение в ценах.

Совершенно верно. Могу только добавить, что действие этих факторов ослабляется и через некоторое время они станут глубоким прошлым.
Vlad442
 
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