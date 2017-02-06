Vlad442 написав:
Совершенно верно. Могу только добавить, что действие этих факторов ослабляется и через некоторое время они станут глубоким прошлым.
Проте ціни Кржн продовжують падати. Вже 11-й рік поспіль.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:47
Проте ціни Кржн продовжують падати. Вже 11-й рік поспіль.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:20
Влад, и с чем же вы сравниваете аренду?
С депозитами? Смешно.
Беда в том, что нет у пересичного иной альтернативы припарковать свои заощадження.
Если бы Долярчик мог купить без напряга на свои 30куе акции кока-колы или Макдональдса - то о дополнительном бетоне бы и не думал, а так - хочет забетонироваться по самое нимагу.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... ну, тут(та й на іншій гілці) зимою-навесні кидали такі прорахунки, що 1м2 жлобремонта+ меблі+техніка = 200-250дол/м2! - ну, нехай тепер 300-350дол/м2....
... ну, суть тої формули в тому, що за 10р, ну нехай за 11р Ви виходите "в ноль", і якщо через 11р. продаєте її, то ВСІ ВИРУЧЕНІ КОШТИ - то Ваш ЧИСТИЙ прибуток!(і то вже інше питання, чи продасьте її на той момент за 30...25...чи 20тис.дол. - все одно, то буде ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!)
п. с.
... за 10 - 11р. напів-пасивної праці, отримаємо 30....25.....чи 20тис.дол!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:55
Вы имеете ввиду нестабильность банковской системы, события на Востоке... при всех этих факторах цена росла, и как минимум держалась на плаву! Вывод - Очевиден!
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне одному кажется, что у Доллярчика- азарт и жадность разыгрались?
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12
Пусть в месяц Вы будете получать с аренды 300 $.
За год 3'600 $.
За 10 лет 36'000 $, из которых Вы ещё и кредит собираетесь погашать.
Подскажите, где сейчас купить новостройку с ремонтом и мебелью по такой цене.
Круши и Эврику в пример не приводить, это прошедший этап.
Востаннє редагувалось l66 в Пон 02 лип, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12
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