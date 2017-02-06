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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1481148214831484>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:47

  Vlad442 написав:
  димон написав:На самом деле цена в 35куе за двушку в столице - это просто смех, и сложилась такая цена в результате целого ряда негативных факторов.

Факторы эти никто не отрицает, но они уже нашли свое отображение в ценах.

Совершенно верно. Могу только добавить, что действие этих факторов ослабляется и через некоторое время они станут глубоким прошлым.

Проте ціни Кржн продовжують падати. Вже 11-й рік поспіль.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:20

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:сама та формула - МАЄ ПРАВО НА ЖИТТЯ???

Нет. Вообще не понятно, что вы собираетесь сказать этими цифрами.

Вообще подход не правильный. Инвестиции нельзя оценивать сами по себе, а нужно сравнивать с чем-то, с другим вариантом инвестирования. При этом желательно учитывать все. Курс, инфляцию, движения рынков, ставки по депо в разных валютах.



Влад, и с чем же вы сравниваете аренду?

С депозитами? Смешно.

Беда в том, что нет у пересичного иной альтернативы припарковать свои заощадження.

Если бы Долярчик мог купить без напряга на свои 30куе акции кока-колы или Макдональдса - то о дополнительном бетоне бы и не думал, а так - хочет забетонироваться по самое нимагу.
димон
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Вы просчитывали сколько на сегодняшний день стоит жлобремонт, мебель и техника?
На какую сумму Вы ориентируетесь по этим позициям?

... ну, тут(та й на іншій гілці) зимою-навесні кидали такі прорахунки, що 1м2 жлобремонта+ меблі+техніка = 200-250дол/м2! - ну, нехай тепер 300-350дол/м2....
  Vlad442 написав:Нет. Вообще не понятно, что вы собираетесь сказать этими цифрами.

Вообще подход не правильный. Инвестиции нельзя оценивать сами по себе, а нужно сравнивать с чем-то, с другим вариантом инвестирования. При этом желательно учитывать все. Курс, инфляцию, движения рынков, ставки по депо в разных валютах

... ну, суть тої формули в тому, що за 10р, ну нехай за 11р Ви виходите "в ноль", і якщо через 11р. продаєте її, то ВСІ ВИРУЧЕНІ КОШТИ - то Ваш ЧИСТИЙ прибуток!(і то вже інше питання, чи продасьте її на той момент за 30...25...чи 20тис.дол. - все одно, то буде ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!)

п. с.
... за 10 - 11р. напів-пасивної праці, отримаємо 30....25.....чи 20тис.дол!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:55

  димон написав:Место сидения определяет точку зрения.
На самом деле цена в 35куе за двушку в столице - это просто смех, и сложилась такая цена в результате целого ряда негативных факторов.

Вы имеете ввиду нестабильность банковской системы, события на Востоке... при всех этих факторах цена росла, и как минимум держалась на плаву! Вывод - Очевиден! :?
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне одному кажется, что у Доллярчика- азарт и жадность разыгрались? :)
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12

  Долярчик написав:за 10 - 11р. напів-пасивної праці Ви виходите в 0

Пусть в месяц Вы будете получать с аренды 300 $.
За год 3'600 $.
За 10 лет 36'000 $, из которых Вы ещё и кредит собираетесь погашать.

Подскажите, где сейчас купить новостройку с ремонтом и мебелью по такой цене.
Круши и Эврику в пример не приводить, это прошедший этап.
Востаннє редагувалось l66 в Пон 02 лип, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12

  rusramzik написав:Мне одному кажется, что у Доллярчика- азарт и жадность разыгрались? :)

У Доллярчика постоянный рагулизм играет
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:24

  rusramzik написав:Мне одному кажется, что у Доллярчика- азарт и жадность разыгрались? :)

... ні, тільки азарт! :P
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:25

pesikot... ну і в чому саме ти бачиш рагулізм?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:28

  l66 написав:
  Долярчик написав:за 10 - 11р. напів-пасивної праці Ви виходите в 0

Пусть в месяц Вы будете получать с аренды 300 $.
За год 3'600 $.
За 10 лет 36'000 $, из которых Вы ещё и кредит собираетесь погашать.

Подскажите, где сейчас купить новостройку с ремонтом и мебелью по такой цене.
Круши и Эврику в пример не приводить, это прошедший этап.

... у нас в гостинному місті Лева - є таке щастя :D в нормальній локації(бо Я, перед тим, як це писати, прочесав багвто оголошень! - розумію, що це - не супер точні ціни, але дечь поруч - точно!) :D

п. с.
... і в нас в норм. локації можна новобуд з ремонтом здавати за ~ 10 000грн/міс.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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