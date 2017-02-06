Специально для Долярчика.
И сравните с нашей динамикой.
Как можно прогнозировать аренду во Львове, да и в Киеве на 10-11 лет??
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Специально для Долярчика.
И сравните с нашей динамикой.
Как можно прогнозировать аренду во Львове, да и в Киеве на 10-11 лет??
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:00
... бачу, що в США ціни на харчі топчуться на місці...
... а в нас? - де можна глянути щось прдібне?
... відчуваю, що буде від 50 % і вище!..... а в основному +/- вдвічі
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:26
Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!
Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.
Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:42
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:42
Вы не передёргивайте мои слова. Я писал, что не вижу причин для остановки падения и обосновал это.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:50
Похоже тут пособирались старперы которые помнят как когда-то барыжили Джигулями.
По рассказам дедов шоха покупалась по блату за 6000, откатывалась несколько лет и продавалась за 8000.
Оскал социализьма иптить.
Немного по теме:
Хата с хотелкой 22куе, продван утверждает что на ремонт с мебелью потрачено 20
Понятно что не Киев.
Просто как иллюстрация что сорить деньгами надо с умом.
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:56
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Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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