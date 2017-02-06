Додано: Пон 02 лип, 2018 20:56

Первый написав: Richi написав: димон написав: Richi, к вам вопрос.



Цена же не может падать вечно.

Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Richi, к вам вопрос.Цена же не может падать вечно.Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране. Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.

Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе? Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?

[/quote]Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?