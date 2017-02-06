Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цена же не может падать вечно. Не может квартира в Киеве быть за 100$.
Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.
Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?
Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами! Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт. Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
Похоже тут пособирались старперы которые помнят как когда-то барыжили Джигулями. По рассказам дедов шоха покупалась по блату за 6000, откатывалась несколько лет и продавалась за 8000. Оскал социализьма иптить.
Цена же не может падать вечно. Не может квартира в Киеве быть за 100$.
Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.
Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?
[/quote] Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?
барабашов написав:Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами! Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт. Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?
барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?
Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.
Первый написав:Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?
Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?
Зі мною нічого не трапилося:-) Просто чомусь на форумі кожний вважає за необхідність перед купівлею квартири заспамити гілку, що ми всі помремо, нам пісець, і резюмувати фразами аля
Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.
Ви не перший:-) і 100% не останній:-) просто зі сторони це виглядає смішно давайте ще про детройт і про пошуки квартири:-)
Зи. Про заробітки сина не гарячкуйте. Ми на цій гілці найшли лише два клієнта які знають яка середня в Києві. Решта мегависокооплачувані.