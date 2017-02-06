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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1482148314841485>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://comedyhouse.club/?p=6886


Специально для Долярчика.

И сравните с нашей динамикой.

Как можно прогнозировать аренду во Львове, да и в Киеве на 10-11 лет??
димон
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:00

  димон написав:http://comedyhouse.club/?p=6886


Специально для Долярчика.

И сравните с нашей динамикой.

Как можно прогнозировать аренду во Львове, да и в Киеве на 10-11 лет??

... бачу, що в США ціни на харчі топчуться на місці...
... а в нас? - де можна глянути щось прдібне? :D
... відчуваю, що буде від 50 % і вище!..... а в основному +/- вдвічі :shock: :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:26

  Первый написав:
  Richi написав:
  димон написав:Richi, к вам вопрос.

Цена же не может падать вечно.
Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.

Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?

Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!
Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.
Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:42

  Долярчик написав:pesikot... ну і в чому саме ти бачиш рагулізм?

"Якщо бачишь Жигулi та парчову хустку, значит iдуть рагулi у село в вiдпустку"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:42

  димон написав:Richi, я так понимаю что вы сейчас собираетесь покупать квартиру - вот вам и кажется что цены завышены.
Место сидения определяет точку зрения.

Вы не передёргивайте мои слова. Я писал, что не вижу причин для остановки падения и обосновал это.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:50

  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?

Похоже тут пособирались старперы которые помнят как когда-то барыжили Джигулями.
По рассказам дедов шоха покупалась по блату за 6000, откатывалась несколько лет и продавалась за 8000.
Оскал социализьма иптить.

Немного по теме:
Хата с хотелкой 22куе, продван утверждает что на ремонт с мебелью потрачено 20
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsya-2h-komnatnaya-kvartira-v-g-lubny-IDxU3bO.html#981a6653e1
Понятно что не Киев.
Просто как иллюстрация что сорить деньгами надо с умом.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:56

  Первый написав:
  Richi написав:
  димон написав:Richi, к вам вопрос.

Цена же не может падать вечно.
Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.

Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?

[/quote]
Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:00

  барабашов написав:Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!
Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.
Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?

Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?
  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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  Оранжевый-хит сезона написав:
  vladimir07 написав:А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ?

будет, в августе увидите

в августе снизите своим арендаторам? на сколько?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:08

  Richi написав:
  Первый написав:Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?

Извините, не ответил. Это наверно мне было адресовано? Вы просто просто у меня в игноре, т.к. раньше Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль. Но я отвечу... Хочу купить сыну. Обсуждать этот вопрос ни с кем на форуме не собираюсь. Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?



Зі мною нічого не трапилося:-)
Просто чомусь на форумі кожний вважає за необхідність перед купівлею квартири заспамити гілку, що ми всі помремо, нам пісець, і резюмувати фразами аля

Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.

Ви не перший:-) і 100% не останній:-) просто зі сторони це виглядає смішно :D давайте ще про детройт і про пошуки квартири:-)

Зи. Про заробітки сина не гарячкуйте. Ми на цій гілці найшли лише два клієнта які знають яка середня в Києві. Решта мегависокооплачувані.
Всім процвітання!
Первый
 
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