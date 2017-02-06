Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Richi написав:Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?
купи к шлаку на трое еще в комплект Мазератти, 100% "стартанет" уверенней и мож уже через "3 года заработает на любую квартиру"! будеш с внуком на санках играть в теннис...
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барабашов написав:Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами! Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт. Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?
Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?
барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?
Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.
Я вас не оскорблял. Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе. Когда я ходил в садик,а вас принимали в октябрята(вы на пять лет меня старше) машины могли стоять в салонах, но не продаваться свободно. Так что опустим подробности спекуляций при СССР. Ситуация практически нулевого падения цены была в 2000-2005г.г., не буду рассказывать подробности, но Дэу и Шевроле с Мицыками можно было тогда купить новую за 7-10(в 99м-2001м) и продать не намного дешевле с пробегом под сотку ещё при Кучме, когда немного поменялись и цены производителя, и модельный ряд в сторону удорожания(Максима 3.0 к примеру за 30к$ пропала, а Примьера 2.5 - появилась, Рав4 первый за 22к$ 2.0АКПП пропал, а новый от 25ти 1.8 и т.д.),но это отходим от темы. Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?