Додано: Пон 02 лип, 2018 21:47

Richi написав: барабашов написав: Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!

Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.

Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)? Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?

Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?

барабашов написав: Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо. Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.

Я вас не оскорблял.Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.Когда я ходил в садик,а вас принимали в октябрята(вы на пять лет меня старше) машины могли стоять в салонах, но не продаваться свободно. Так что опустим подробности спекуляций при СССР. Ситуация практически нулевого падения цены была в 2000-2005г.г., не буду рассказывать подробности, но Дэу и Шевроле с Мицыками можно было тогда купить новую за 7-10(в 99м-2001м) и продать не намного дешевле с пробегом под сотку ещё при Кучме, когда немного поменялись и цены производителя, и модельный ряд в сторону удорожания(Максима 3.0 к примеру за 30к$ пропала, а Примьера 2.5 - появилась, Рав4 первый за 22к$ 2.0АКПП пропал, а новый от 25ти 1.8 и т.д.),но это отходим от темы.Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?