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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1482148314841485

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15

  Долярчик написав:pesikot... ну і в чому саме ти бачиш рагулізм?


вин у тэбэ в голови :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Считаю, что ребёнку проще стартовать не с асфальта, а с родительских плеч. Если уверен, что это не навредит - надо помочь. Троя - это не то о чем я мечтал для своего ребёнка, но на данный момент пока так ... Он в свои годы зарабатывает в разы больше, чем многие на этом форуме, но время купить нельзя. Я хочу чтобы он жил в отдельной квартире, рожал детей, мог с ними играть в футбол, а я ещё успел покататься с ними на лыжах. Через 5 лет он заработает на любую квартиру, но вот смогу ли я через 10 лет кататься с внуком на санках и играть в теннис?

купи к шлаку на трое еще в комплект Мазератти, 100% "стартанет" уверенней и мож уже через "3 года заработает на любую квартиру"! будеш с внуком на санках играть в теннис...:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав: будеш с внуком на санках играть в теннис...


... на трое)
блин, ветка скатилась в откровенный трэш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:44

  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

двухлетние девятки с магнитолой, тонировкой на дисках и "протянутые" продавали бывало дороже новой в салоне
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:47

  Richi написав:
  барабашов написав:Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!
Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.
Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?

Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?
  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.

Я вас не оскорблял.
Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.
Когда я ходил в садик,а вас принимали в октябрята(вы на пять лет меня старше) машины могли стоять в салонах, но не продаваться свободно. Так что опустим подробности спекуляций при СССР. Ситуация практически нулевого падения цены была в 2000-2005г.г., не буду рассказывать подробности, но Дэу и Шевроле с Мицыками можно было тогда купить новую за 7-10(в 99м-2001м) и продать не намного дешевле с пробегом под сотку ещё при Кучме, когда немного поменялись и цены производителя, и модельный ряд в сторону удорожания(Максима 3.0 к примеру за 30к$ пропала, а Примьера 2.5 - появилась, Рав4 первый за 22к$ 2.0АКПП пропал, а новый от 25ти 1.8 и т.д.),но это отходим от темы.
Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:51

  kingkongovets написав:
Прохожий написав: будеш с внуком на санках играть в теннис...


... на трое)
блин, ветка скатилась в откровенный трэш


Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.


Но квартирку на трое куплю:-...
Рич благодетель. Последователь человека мухи.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

свежих фоток ремонта мухи не было? или от респекта крабы, шотам в макс рояле?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:31

Скорочення продаж автомобілів в потужній агро-державі: http://uainfo.org/blognews/1530535974-v ... biley.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33

  Richi написав:
  димон написав:Richi, я так понимаю что вы сейчас собираетесь покупать квартиру - вот вам и кажется что цены завышены.
Место сидения определяет точку зрения.

Вы не передёргивайте мои слова. Я писал, что не вижу причин для остановки падения и обосновал это.

Великий Гудвін проводить політику "дорожай" в Києві. Інші думки тут низько ціняться))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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