Додано: Вів 03 лип, 2018 00:05

барабашов написав: Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.

Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.

барабашов написав: Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём? Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?

Не нужно домысливать за остальных. После Чернобыля я думал, что жизни в Киеве вообще не будет, но ... Не знаю, что будет через год или два. Знаю, что зачуханый город с обшарпанными домами, можно за 2-3 года привести в порядок. Пример - Бургас. Наследие совка с вливание денег из Европы меняет город на глазах.Ну вы же не узколобый, зачем ***** молоть? Есть квартиры серии Т и КТ, с видом на парк и подъездами лучше и чище, чем в новостройках (кафель на этаже, хорошие лифты и пр.). Есть место для парковки и другие плюсы. Есть и много минусов. Я вам могу привести сотни примеров новостроек, которые не имеют право на существование по определению. Вы тут все глумитесь над айрмаксом, а он говорит о простых и понятных вещах, которые должны быть нормой. Но всех это веселит. А реально, настроили столько хлама, который морально уже устарел даже ещё не введённым в экспликацию. Один мордер или БФ чего стоят - шедевры градостроения. Но суть сейчас не в этом. Оживить рынок может ипотека или рассрочка. Других вариантов лично я не вижу, но я и не эксперт. Лично мне плевать куда пойдут цены т.к. не зарабатываю на этом. Поднимется квартира за год в цене на 3-5 т или упадет - это не инвестиция и не бизнес для меня.