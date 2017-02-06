вин у тэбэ в голови
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:15
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
купи к шлаку на трое еще в комплект Мазератти, 100% "стартанет" уверенней и мож уже через "3 года заработает на любую квартиру"! будеш с внуком на санках играть в теннис...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:32
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... на трое)
блин, ветка скатилась в откровенный трэш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:44
двухлетние девятки с магнитолой, тонировкой на дисках и "протянутые" продавали бывало дороже новой в салоне
Савченко Так!
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:47
Я вас не оскорблял.
Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.
Когда я ходил в садик,а вас принимали в октябрята(вы на пять лет меня старше) машины могли стоять в салонах, но не продаваться свободно. Так что опустим подробности спекуляций при СССР. Ситуация практически нулевого падения цены была в 2000-2005г.г., не буду рассказывать подробности, но Дэу и Шевроле с Мицыками можно было тогда купить новую за 7-10(в 99м-2001м) и продать не намного дешевле с пробегом под сотку ещё при Кучме, когда немного поменялись и цены производителя, и модельный ряд в сторону удорожания(Максима 3.0 к примеру за 30к$ пропала, а Примьера 2.5 - появилась, Рав4 первый за 22к$ 2.0АКПП пропал, а новый от 25ти 1.8 и т.д.),но это отходим от темы.
Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:51
Но квартирку на трое куплю:-...
Рич благодетель. Последователь человека мухи.
Всім процвітання!
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
свежих фоток ремонта мухи не было? или от респекта крабы, шотам в макс рояле?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю по срокам сдачи домов, основная масса вываливается на сентябрь. Это не очень хорошо.
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:05
Не нужно домысливать за остальных. После Чернобыля я думал, что жизни в Киеве вообще не будет, но ... Не знаю, что будет через год или два. Знаю, что зачуханый город с обшарпанными домами, можно за 2-3 года привести в порядок. Пример - Бургас. Наследие совка с вливание денег из Европы меняет город на глазах.
Ну вы же не узколобый, зачем ***** молоть? Есть квартиры серии Т и КТ, с видом на парк и подъездами лучше и чище, чем в новостройках (кафель на этаже, хорошие лифты и пр.). Есть место для парковки и другие плюсы. Есть и много минусов. Я вам могу привести сотни примеров новостроек, которые не имеют право на существование по определению. Вы тут все глумитесь над айрмаксом, а он говорит о простых и понятных вещах, которые должны быть нормой. Но всех это веселит. А реально, настроили столько хлама, который морально уже устарел даже ещё не введённым в экспликацию. Один мордер или БФ чего стоят - шедевры градостроения. Но суть сейчас не в этом. Оживить рынок может ипотека или рассрочка. Других вариантов лично я не вижу, но я и не эксперт. Лично мне плевать куда пойдут цены т.к. не зарабатываю на этом. Поднимется квартира за год в цене на 3-5 т или упадет - это не инвестиция и не бизнес для меня.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:12
Richi цены оживит рост уровня жизни. Последний год мы это наблюдаем. Цены тоже подтягиваются, сначала на первичке. Ещё пара месяцев стабильности придаст ускорения.
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