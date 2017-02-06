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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав: будеш с внуком на санках играть в теннис...


... на трое)
блин, ветка скатилась в откровенный трэш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:44

  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

двухлетние девятки с магнитолой, тонировкой на дисках и "протянутые" продавали бывало дороже новой в салоне
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:47

  Richi написав:
  барабашов написав:Не иначе "высокого ранга менеджер" или "собственник сети мелких ресторанчиков" устал ездит на Кайенне с "LT-PL" номерами и решил перебраться из комнаты с подселением на Борщаге в уютный хрющ на Трое. Доплатив всего то один биток и пяток лайтов. Но не тут то было - не все верят в то, что скоро как в Детройте в сталыце будут заколоченными стоять хрющи целыми проспектами,а панельки - целыми массивами!
Вот нервы и бьют крупного и богатого бизнесмена. А биток не растёт и не растёт.
Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне? Или это за бэушку идёт разговор(купил Прадо 95й 10ти летний за 15, откатал 150000, намазал глаза и толкнул за 16,предварительно крутанув два-три круга на спидометре?)?

Есть в жизни люди, которые не могут много добиться и чтобы себя как-то поднять в своих глазах, они пытаются унизить других. Узнаете себя?
  барабашов написав:Когда кстати у нас народ купив новое авто и поездив на нём три года продавал его дороже, чем брал в салоне?

Когда мама опаздывала за вами в детский садик и вы плакали. Тогда ещё в салонах машин не было, а солоны были, но вам оно не надо.

Я вас не оскорблял.
Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.
Когда я ходил в садик,а вас принимали в октябрята(вы на пять лет меня старше) машины могли стоять в салонах, но не продаваться свободно. Так что опустим подробности спекуляций при СССР. Ситуация практически нулевого падения цены была в 2000-2005г.г., не буду рассказывать подробности, но Дэу и Шевроле с Мицыками можно было тогда купить новую за 7-10(в 99м-2001м) и продать не намного дешевле с пробегом под сотку ещё при Кучме, когда немного поменялись и цены производителя, и модельный ряд в сторону удорожания(Максима 3.0 к примеру за 30к$ пропала, а Примьера 2.5 - появилась, Рав4 первый за 22к$ 2.0АКПП пропал, а новый от 25ти 1.8 и т.д.),но это отходим от темы.
Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:51

  kingkongovets написав:
Прохожий написав: будеш с внуком на санках играть в теннис...


... на трое)
блин, ветка скатилась в откровенный трэш


Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.


Но квартирку на трое куплю:-...
Рич благодетель. Последователь человека мухи.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

свежих фоток ремонта мухи не было? или от респекта крабы, шотам в макс рояле?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю по срокам сдачи домов, основная масса вываливается на сентябрь. Это не очень хорошо.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:05

  барабашов написав:Утомлён разговорами о том что тут скоро будет пустыня и квартира в Торезе будет равна квартире на Крещатик 25. Если что за тот мордор весьма и весьма в курсе.

Не нужно домысливать за остальных. После Чернобыля я думал, что жизни в Киеве вообще не будет, но ... Не знаю, что будет через год или два. Знаю, что зачуханый город с обшарпанными домами, можно за 2-3 года привести в порядок. Пример - Бургас. Наследие совка с вливание денег из Европы меняет город на глазах.
  барабашов написав:Зачем внукам хрющ с чистым парадным и почти без запахов котиков и жареного минтая? Это типа службы в СА, о которой у вас не самые лучшие воспоминания? Закалить характер наследника жесткачём?

Ну вы же не узколобый, зачем ***** молоть? Есть квартиры серии Т и КТ, с видом на парк и подъездами лучше и чище, чем в новостройках (кафель на этаже, хорошие лифты и пр.). Есть место для парковки и другие плюсы. Есть и много минусов. Я вам могу привести сотни примеров новостроек, которые не имеют право на существование по определению. Вы тут все глумитесь над айрмаксом, а он говорит о простых и понятных вещах, которые должны быть нормой. Но всех это веселит. А реально, настроили столько хлама, который морально уже устарел даже ещё не введённым в экспликацию. Один мордер или БФ чего стоят - шедевры градостроения. Но суть сейчас не в этом. Оживить рынок может ипотека или рассрочка. Других вариантов лично я не вижу, но я и не эксперт. Лично мне плевать куда пойдут цены т.к. не зарабатываю на этом. Поднимется квартира за год в цене на 3-5 т или упадет - это не инвестиция и не бизнес для меня.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:12

Richi цены оживит рост уровня жизни. Последний год мы это наблюдаем. Цены тоже подтягиваются, сначала на первичке. Ещё пара месяцев стабильности придаст ускорения.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:57

Куди щезло моє повідомлення про зменшення продажу автомобілів в Україні???? Ось ще новина, для оптимішок 1530571233-v-kieve-ustal-eshche-odin-most.html
Востаннє редагувалось Frant в Вів 03 лип, 2018 07:18, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:25

Richi...... Лично мне плевать куда пойдут цены т.к. не зарабатываю на этом. Поднимется квартира за год в цене на 3-5 т или упадет - это не инвестиция и не бизнес для меня.

Какие 3-5 куе?
Richi. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.


А как же детройт? А как же Ваш опус о нулевой стоимости? А как же Ваш опус что все умрем?


Осталось немного. Лететь в пропасть до 3 лет? Если да, то снимите малому в цп па 800 на 3 года, а потом в пропасти заберете за 0 квартиру на трое.
Ведь
Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль.


Зи.
    Первый писал интересные посты, а потом что-то случилось и начал какую-то ***** нести. Но тут народ подсказал, что произошла смена состава и Вы банальный троль.

Я думаю че несет кукую-то **** И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.
Всім процвітання!
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