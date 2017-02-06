Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.
походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.
походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)
Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)
Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...
Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 лип, 2018 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Ну и винегрет. Кредит с неизвестными условиями, новострой на котловане, аренда. Тут проще пойти погадать, чем какие-то расчеты делать.
... та що там не ясно? - беремо готові голі стіни від забудовника і робимо жлобремонт! - все вложуємо у лям грн! - а далі по формулі...... ... там я ж це все написав!
на жлоб ремонт цоколя із мебльой (ванна,сральнік,мікрохвмильовка, холодильник, шконка,розводка труб та ілектрики + всяка мєлоч) .... наразі 500 уйов, з них уже 120 зекономлено на (само)оренді.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.