RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1484148514861487>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:56

  Первый написав:
И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.


походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все
каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 05.06.16
Подякував: 204 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю по срокам сдачи домов, основная масса вываливается на сентябрь. Это не очень хорошо.

А втрата щорічно -5% працездатного населення - це добре? Навєс новобуду - все більше. Настане момент, коли кількість перейде в якість, і новобуди стануть недобудами. Цей процес вже триває.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18674
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:26

1к на Чавдар 32 000 Дол. Навіть з ремонтом! Скільки така квартира коштувала 5 років назад? 60 000 Дол? https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 32551.html

Восени Кржн продовжить різке падіння вниз!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18674
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:32

  Frant написав:1к на Чавдар 32 000 Дол. Навіть з ремонтом! Скільки така квартира коштувала 5 років назад? 60 000 Дол? https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 32551.html

Восени Кржн продовжить різке падіння вниз!!!

Франт, я не проверял но это 100% недострой.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18781
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:34

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.


походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все
каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)


Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)

Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...

Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності :mrgreen:
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 лип, 2018 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12833
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:34

когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 05.06.16
Подякував: 204 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Молоді вовчиці, хто сьогодні на Вінника йде? Трібека відзовись!
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18781
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:39

  Первый написав:
Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)


ага, причем надеется урвать на свою тощую котлетку при помощи этих мантр квартиру мечты)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 05.06.16
Подякував: 204 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:47

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)


ага, причем надеется урвать на свою тощую котлетку при помощи этих мантр квартиру мечты)

тощая у тебя пиписка... и нестоячая :)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18781
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:00

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:нехай однуха в новобуді,

Ну и винегрет. Кредит с неизвестными условиями, новострой на котловане, аренда.
Тут проще пойти погадать, чем какие-то расчеты делать.

... та що там не ясно? - беремо готові голі стіни від забудовника і робимо жлобремонт! - все вложуємо у лям грн! - а далі по формулі......
... там я ж це все написав!

на жлоб ремонт цоколя із мебльой (ванна,сральнік,мікрохвмильовка, холодильник, шконка,розводка труб та ілектрики + всяка мєлоч) .... наразі 500 уйов, з них уже 120 зекономлено на (само)оренді.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 826 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1484148514861487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, flyman, V2 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1083, 1084, 1085
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10840 1980756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 13:10
Долярчик
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.