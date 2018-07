Додано: Вів 03 лип, 2018 06:56

Первый написав: И троль как раз тот кто пишет че все умрем, летим в пропасть, и на моменте ганяет по просмотрам хат.



походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все

каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место) походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот всекаждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.