Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... хфотки в студію!!! - тут сидять поважні пани і на слово - не вірять!
поважні пани можуть замовити та оплатити фотосесію
можу розписати кошторис: - холодильник 100у.е. - ванна + сральнік 100у.е. - мікрохвильовка + 20 у.е. - шконка: б.у., будем важати, що дармова спадщина із села\дачі - 2 мойки 20 у.е. + 10 у.е. паяльник труб - труби і різні кутники, вентилі, муфти шланги... най прибли 30 у.е. - дроти, розетки, вимикачі ... най ще 30 у.е. ... виходить навіть менше 400 у.е...
На підході бойлер, а це +100 у.е., разом ПІЦЦОТ за жлобремонт.
Ось тобі кошторис жлоб-ремонта.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 лип, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.
екслюзивні фото з екслюзивними правами використання у фотобанках фотобанкерів від 25 у.е. за 1 фото
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.