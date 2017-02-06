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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14851486148714881489>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:09

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:[quote="нехай однуха в новобуді, [/b]

Ну и винегрет. Кредит с неизвестными условиями, новострой на котловане, аренда.
Тут проще пойти погадать, чем какие-то расчеты делать.

... та що там не ясно? - беремо готові голі стіни від забудовника і робимо жлобремонт! - все вложуємо у лям грн! - а далі по формулі......
... там я ж це все написав!


на жлоб ремонт цоколя із мебльой (ванна,сральнік,мікрохвмильовка, холодильник, шконка,розводка труб та ілектрики + всяка мєлоч) .... наразі 500 уйов, з них уже 120 зекономлено на (само)оренді.[/quote]


... хфотки в студію!!! - тут сидять поважні пани і на слово - не вірять! :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:24

  Долярчик написав:... хфотки в студію!!! - тут сидять поважні пани і на слово - не вірять! :mrgreen: :mrgreen:

поважні пани можуть замовити та оплатити фотосесію

можу розписати кошторис:
- холодильник 100у.е.
- ванна + сральнік 100у.е.
- мікрохвильовка + 20 у.е.
- шконка: б.у., будем важати, що дармова спадщина із села\дачі
- 2 мойки 20 у.е. + 10 у.е. паяльник труб
- труби і різні кутники, вентилі, муфти шланги... най прибли 30 у.е.
- дроти, розетки, вимикачі ... най ще 30 у.е.
... виходить навіть менше 400 у.е...

На підході бойлер, а це +100 у.е. до кошториса (і + 250 грн до орендної хотілки), разом ПІЦЦОТ за жлобремонт.

Ось тобі кошторис жлоб-ремонта.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 лип, 2018 08:34, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:31

flyman

Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:32

  Первый написав:flyman

Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.

екслюзивні фото з екслюзивними правами використання у фотобанках фотобанкерів від 25 у.е. за 1 фото
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:1к на Чавдар 32 000 Дол. Навіть з ремонтом! Скільки така квартира коштувала 5 років назад? 60 000 Дол? https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 32551.html

Восени Кржн продовжить різке падіння вниз!!!

Франт, я не проверял но это 100% недострой.


Фотографії гляньте!
Квартира готова на 100%, ремонт на 90%.

  flyman написав:наразі 500 уйов, з них уже 120 зекономлено на (само)оренді.

Вау!
Маємо на форумі дитину підземелля))) :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:49

flyman

муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом
у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт"
прекращай тошнить уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:56

  flyman написав:
  Первый написав:flyman

Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.

екслюзивні фото з екслюзивними правами використання у фотобанках фотобанкерів від 25 у.е. за 1 фото

Та давай хфоткы.
мы с пацанами скинемся по тры грывны и купыш соби за щикарный фотоотчёт о модном ремонте наконец то мешок картохи нового урожая.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:цены оживит рост уровня жизни. Последний год мы это наблюдаем. Цены тоже подтягиваются, сначала на первичке. Ещё пара месяцев стабильности придаст ускорения.


Наблюдаем
Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам июня дилерам удалось реализовать лишь 6193 новых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем в мае и на 9,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, украинский первичный авторынок продолжает падать под давлением бесконтрольного потока б-у автомобилей.


улучшается у отдельных категорий граждан
Доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 млрд грн, отставание от плановых показателей выросло до 3,1% с 0,6% по итогам пяти месяцев и 1,8% - по итогам четырех месяцев.
Как сообщает Государственное казначейство в понедельник, по сравнению с первым полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%.
Поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня-2017.


а отдельным нытикам-не хватает
Дефицит образовательной субвенции для городов и объединенных территориальных общин на выплату заработной платы учителям в 2018 году составляет 4,4 млрд грн.

и НБУ какой-то странный
Доходность строительства жилья в Украине уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос останется ограниченным из-за низкой платежеспособности населения. К такому выводу пришел Национальный банк Украины (НБУ) в отчете о финансовой стабильности.
Кроме того, предложение все еще значительно превышает спрос. По прогнозам НБУ, даже при росте номинальных доходов платежеспособный спрос остается ограниченным

Истина-в отделе продаж.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:27

  kingkongovets написав:flyman

муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом
у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт"
прекращай тошнить уже
ККЦ, перестань лупити на форум фото, які не мають жодного відношення до теми гілки!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.
Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.
Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
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