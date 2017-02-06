Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... хфотки в студію!!! - тут сидять поважні пани і на слово - не вірять!
поважні пани можуть замовити та оплатити фотосесію
можу розписати кошторис: - холодильник 100у.е. - ванна + сральнік 100у.е. - мікрохвильовка + 20 у.е. - шконка: б.у., будем важати, що дармова спадщина із села\дачі - 2 мойки 20 у.е. + 10 у.е. паяльник труб - труби і різні кутники, вентилі, муфти шланги... най прибли 30 у.е. - дроти, розетки, вимикачі ... най ще 30 у.е. ... виходить навіть менше 400 у.е...
На підході бойлер, а це +100 у.е. до кошториса (і + 250 грн до орендної хотілки), разом ПІЦЦОТ за жлобремонт.
Ось тобі кошторис жлоб-ремонта.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 лип, 2018 08:34, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.
екслюзивні фото з екслюзивними правами використання у фотобанках фотобанкерів від 25 у.е. за 1 фото
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт" прекращай тошнить уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:цены оживит рост уровня жизни. Последний год мы это наблюдаем. Цены тоже подтягиваются, сначала на первичке. Ещё пара месяцев стабильности придаст ускорения.
Наблюдаем
Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам июня дилерам удалось реализовать лишь 6193 новых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем в мае и на 9,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, украинский первичный авторынок продолжает падать под давлением бесконтрольного потока б-у автомобилей.
улучшается у отдельных категорий граждан
Доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 млрд грн, отставание от плановых показателей выросло до 3,1% с 0,6% по итогам пяти месяцев и 1,8% - по итогам четырех месяцев. Как сообщает Государственное казначейство в понедельник, по сравнению с первым полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%. Поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня-2017.
а отдельным нытикам-не хватает
Дефицит образовательной субвенции для городов и объединенных территориальных общин на выплату заработной платы учителям в 2018 году составляет 4,4 млрд грн.
и НБУ какой-то странный
Доходность строительства жилья в Украине уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос останется ограниченным из-за низкой платежеспособности населения. К такому выводу пришел Национальный банк Украины (НБУ) в отчете о финансовой стабильности. Кроме того, предложение все еще значительно превышает спрос. По прогнозам НБУ, даже при росте номинальных доходов платежеспособный спрос остается ограниченным
Истина-в отделе продаж.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт" прекращай тошнить уже
ККЦ, перестань лупити на форум фото, які не мають жодного відношення до теми гілки!
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом. Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте. Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.