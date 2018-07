Додано: Вів 03 лип, 2018 10:02

Vlad442 написав: kingkongovets написав: когда соседи знают о тебе все

хотели бы так жить? когда соседи знают о тебе всехотели бы так жить?

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.

Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.

Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.

Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.



и снова теория) сами жили в таком?

у меня родственники живут в доме на богдана хмельницкого, где был магазин "украинськи ласощи" (киевляне поймут), там двор-колодец и все соседи прекрасно знают, кто когда тр..., ссорится, пьянствует и поет, а там расстояние между стенами поболе будет, чем в кт (где кстати очень недешево как для тех ипеней)

да и у меня был похожий опыт, хотя все было и не так сурово - нафиг нафиг

а миллиарды мух не могут ошибаться - ага

и снова теория) сами жили в таком?

у меня родственники живут в доме на богдана хмельницкого, где был магазин "украинськи ласощи" (киевляне поймут), там двор-колодец и все соседи прекрасно знают, кто когда тр..., ссорится, пьянствует и поет, а там расстояние между стенами поболе будет, чем в кт (где кстати очень недешево как для тех ипеней)

да и у меня был похожий опыт, хотя все было и не так сурово - нафиг нафиг

а миллиарды мух не могут ошибаться - ага

стандартный пэрэсичный поначалу видит лишь цену и держит в уме свой скудный бюджет, осознание приходит потом

