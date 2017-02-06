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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:32

  Первый написав:
  kingkongovets написав:походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все
каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)


Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)

Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...

Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності :mrgreen:

Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... хфотки в студію!!! - тут сидять поважні пани і на слово - не вірять!

Нет, только не снова этот ужас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост.
..верят в рост, потому что не хотят работать
Моя версия:
Люди, которые решились на покупку,имеют своё жильё
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:47

Для тех, кто вдруг еще думает покупать "смарт" -квартиру
https://www.segodnya.ua/economics/realty/uzhasy-smart-kvartir-kak-zastroyshchiki-obmanyvayut-ukraincev-s-byudzhetnym-zhilem-1144225.html
Фасад дома очень узнаваем :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:54

  kingkongovets написав:flyman

муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом
у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт"
прекращай тошнить уже

кста,
прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
:!: :!:
шо думаєте господа :?:
які ріскі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:59

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.
Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.
Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.

в Польщі позьомний етаж, має перевагу для пенсіонерів: не тре багато ходити по сходам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:01

  Первый написав:
  kingkongovets написав:походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все
каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)


Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)

Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...

Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності :mrgreen:

ще одинг камінг-аут, тепер учотка Первий - це вона!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:02

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.
Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.
Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.


и снова теория) сами жили в таком?
у меня родственники живут в доме на богдана хмельницкого, где был магазин "украинськи ласощи" (киевляне поймут), там двор-колодец и все соседи прекрасно знают, кто когда тр..., ссорится, пьянствует и поет, а там расстояние между стенами поболе будет, чем в кт (где кстати очень недешево как для тех ипеней)
да и у меня был похожий опыт, хотя все было и не так сурово - нафиг нафиг
а миллиарды мух не могут ошибаться - ага :mrgreen:
стандартный пэрэсичный поначалу видит лишь цену и держит в уме свой скудный бюджет, осознание приходит потом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 лип, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:10

  flyman написав:
  kingkongovets написав:flyman

муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом
у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт"
прекращай тошнить уже

кста,
прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
:!: :!:
шо думаєте господа :?:
які ріскі?

Что-то Вас сплошные собачники осаждают... неужели цоколь так мощно ассоциируется с конурой?)))
Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я конечно понимаю, что однуха, площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:19

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:flyman

муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом
у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт"
прекращай тошнить уже

кста,
прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
:!: :!:
шо думаєте господа :?:
які ріскі?

Что-то Вас сплошные собачники осаждают... неужели цоколь так мощно ассоциируется с конурой?)))
Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я конечно понимаю, что однуха, площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.

просто я добавив опцію "можна з тваринками"
... вчора був таксист (для себе і малжонки шукає, бо лендлорди задирають ціну до неба) на Таврії... на 100% із Києва Фейслеса із 1000 у.е. в місяць не менше...
КРЖН тільки вверх!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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