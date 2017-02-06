Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)
Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)
Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...
Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності
Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.
муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт" прекращай тошнить уже
кста, прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
шо думаєте господа які ріскі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом. Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте. Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
в Польщі позьомний етаж, має перевагу для пенсіонерів: не тре багато ходити по сходам.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:походу это норма для нерешительных людей, своего рода внутренняя мотивация перед покупкой - люди себя подбадривают перед принятием сложного решения, делая установку шо все будет ок, страна в ж***, тотальнэ зубожиння, цены тока вниз, это рынок покупателя, продаваны будут ползать перед ними на коленях, котлетой по еплу, горящие авизо и вот это вот все каждый раз одно и то же и каждый раз действительность ставит их на место)
Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)
Зи. Пройшлася по базару з мятими бумажками в ручках, пару раз продавана шльопнула по обличчю долярами і, з криками базар то покупця, ми всі помремо, "летим в пропасть, в детройте по 0", піджимає хвіст і в будку...
Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності
ще одинг камінг-аут, тепер учотка Первий - це вона!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом. Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте. Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
и снова теория) сами жили в таком? у меня родственники живут в доме на богдана хмельницкого, где был магазин "украинськи ласощи" (киевляне поймут), там двор-колодец и все соседи прекрасно знают, кто когда тр..., ссорится, пьянствует и поет, а там расстояние между стенами поболе будет, чем в кт (где кстати очень недешево как для тех ипеней) да и у меня был похожий опыт, хотя все было и не так сурово - нафиг нафиг а миллиарды мух не могут ошибаться - ага стандартный пэрэсичный поначалу видит лишь цену и держит в уме свой скудный бюджет, осознание приходит потом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 лип, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт" прекращай тошнить уже
кста, прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
шо думаєте господа які ріскі?
Что-то Вас сплошные собачники осаждают... неужели цоколь так мощно ассоциируется с конурой?))) Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я конечно понимаю, что однуха, площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.
муха, ты путаешь жлобремонт с бомжремонтом у меня на районе встречаются бомжи в именных шмотках, типа сифона и бороды из кацапского камеди, так вот их "стиль" из той же оперы шо и твой "ремонт" прекращай тошнить уже
кста, прэдлагають в оренду для онлі ван собачкі вєсом 15кг!!!
шо думаєте господа які ріскі?
Что-то Вас сплошные собачники осаждают... неужели цоколь так мощно ассоциируется с конурой?))) Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я конечно понимаю, что однуха, площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.
просто я добавив опцію "можна з тваринками" ... вчора був таксист (для себе і малжонки шукає, бо лендлорди задирають ціну до неба) на Таврії... на 100% із Києва Фейслеса із 1000 у.е. в місяць не менше... КРЖН тільки вверх!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.