барабашов написав:
Та давай хфоткы.
мы с пацанами скинемся по тры грывны и купыш соби за щикарный фотоотчёт о модном ремонте наконец то мешок картохи нового урожая.
+20 грн за фотки накидываю
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:06
+20 грн за фотки накидываю
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:12
А что там в районе вднх очередной рок-фестиваль с ревущей сутками музыкой?
Как в связи с этим привлекательность инвестиции в 1к в намбе ван
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:13
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:21
Не фантазируй - роста уровня цен на недвижимость КРЖН о котором ты глаголишь который месяц подряд: НЕТ И НЕ БУДЕТ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про відновлення кредитування.
Хто в темі, дійсно так? З'явився механізм виселення і можливість купити заставне майно і не переживати, що відіжмуть?
Всім процвітання!
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:46
ну если покупать у ипотекодержателя, а не у ипотекодателя, то и раньше можно было :0 полистал текст, но выселению новел не вижу
Востаннє редагувалось trololo в Вів 03 лип, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:52
Кредитование есть под 19-20% годовых, от 30-50% оплаты из своих средств и подтвержденном высоком уровне доходов.
Есть рассрочка от застройщиков. Тоже от 25-30% нужно внести со старта. Квадратный метр при рассрочке обычно стоит дороже. Дается в среднем на один-два года, но только до сдачи дома. Обычно дом сдается значительно позднее, чем оплачивается последний платеж по рассрочке.
Залоговое имущество можно было легко купить и раньше по методике "двух конвертов", правда, только с согласия должника.
По поводу "отжима"... законы у нас работают весьма избирательно, так что все на свой страх и риск с учетом "нюансов" при каждом конкретном случае.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 03 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:56
В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01
надежнее всего покупать на торгах, их не так просто снести
главное оружие рашистов - ложь
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