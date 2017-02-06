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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1488148914901491>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:06

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Первый написав:flyman

Дам 5 грн, оскільки ти проффесійний фотобанкер і володієш всім необхідним обладнанням.

екслюзивні фото з екслюзивними правами використання у фотобанках фотобанкерів від 25 у.е. за 1 фото

Та давай хфоткы.
мы с пацанами скинемся по тры грывны и купыш соби за щикарный фотоотчёт о модном ремонте наконец то мешок картохи нового урожая.


+20 грн за фотки накидываю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:12

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  kingkongovets написав:повторюсь - нема тут никого из района около вднх?
теремки, голосеево, солома - вешайтесь
судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, спать до конца недели там не будет никто, это реальная жесть
не говорите шо вас не предупреждали, эвакуируйтесь пока не поздно, или заклеивайте окна


Жесть це оце.

Зображення

А то атлас уікенд.


да не - то люди живут так, как им нравится
а у меня друг в реанимации после операции в институте рака на ломоносова лежит, ему это за что?
бл, как же я зол

А что там в районе вднх очередной рок-фестиваль с ревущей сутками музыкой?
Как в связи с этим привлекательность инвестиции в 1к в намбе ван
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:13

  trololo написав:+20 грн за фотки накидываю


Мух открыл золотое дно.
Еще чуть-чуть и станет бАХатым.

Главное что-бы созерцателей тех фоток типун не хватил.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Richi цены оживит рост уровня жизни. Последний год мы это наблюдаем. Цены тоже подтягиваются, сначала на первичке. Ещё пара месяцев стабильности придаст ускорения.

Не фантазируй - роста уровня цен на недвижимость КРЖН о котором ты глаголишь который месяц подряд: НЕТ И НЕ БУДЕТ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про відновлення кредитування.

Хто в темі, дійсно так? З'явився механізм виселення і можливість купити заставне майно і не переживати, що відіжмуть?

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 0%B4&skl=9
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:46

  Первый написав:Про відновлення кредитування.

Хто в темі, дійсно так? З'явився механізм виселення і можливість купити заставне майно і не переживати, що відіжмуть?

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 0%B4&skl=9


ну если покупать у ипотекодержателя, а не у ипотекодателя, то и раньше можно было :0 полистал текст, но выселению новел не вижу
Востаннє редагувалось trololo в Вів 03 лип, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:52

  Первый написав:Про відновлення кредитування.

Хто в темі, дійсно так? З'явився механізм виселення і можливість купити заставне майно і не переживати, що відіжмуть?

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 0%B4&skl=9

Кредитование есть под 19-20% годовых, от 30-50% оплаты из своих средств и подтвержденном высоком уровне доходов.
Есть рассрочка от застройщиков. Тоже от 25-30% нужно внести со старта. Квадратный метр при рассрочке обычно стоит дороже. Дается в среднем на один-два года, но только до сдачи дома. Обычно дом сдается значительно позднее, чем оплачивается последний платеж по рассрочке.
Залоговое имущество можно было легко купить и раньше по методике "двух конвертов", правда, только с согласия должника.
По поводу "отжима"... законы у нас работают весьма избирательно, так что все на свой страх и риск с учетом "нюансов" при каждом конкретном случае.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 03 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:56

В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30


запахло вискарем :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01

  antey1969 написав:Залоговое имущество можно было легко купить и раньше по методике "двух конвертов", правда, только с согласия должника.
По поводу "отжима"... законы у нас работают весьма избирательно, так что все на свой страх и риск с учетом "нюансов" при каждом конкретном случае.


надежнее всего покупать на торгах, их не так просто снести
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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