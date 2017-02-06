Додано: Вів 03 лип, 2018 12:16

Mazay256 написав: sinus написав: В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!

Тему можно закрвыдать, не благодарите! В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!Тему можно закрвыдать, не благодарите!



Не будет. До конца лета скорее будет плавная и не существенная девальвация. А по 30 продажи бы пошли, да Не будет. До конца лета скорее будет плавная и не существенная девальвация. А по 30 продажи бы пошли, да

димон написав: Цена же не может падать вечно.

Не может квартира в Киеве быть за 100$. Цена же не может падать вечно.Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Ні,не підуть жодним чином.При негативній демографії та втраті щорічно -5% працездатного населення - цінам КРЖН ще падати й падати!!Якою повинна бути вартість 1 м2 в столиці країні третього світу з медіанною ЗП 370 дол/міс на руки і демографією -5% працездатного населення?Маєте сміливість написати????Села сильно зависят от своих жителей: чем меньше уровень доверия между соседями – тем выше заборы и наоборот.В сёлах стало мало коров. Держать корову стало невыгодно и несоизмеримо тяжело в сравнении с деньгами, которые можно выручить за литр молока. Молоко сдают фермам, которые демпингуя, опускают закупочную цену. Дошло до того, что корову многие держат только по привычке.Шиком считается, когда приезжают дети из Киева. Это замечают соседи и видят проходящие мимо дома селяне – по припаркованному во дворе автомобилю. Марка автомобиля не играет никакой роли – для пожилых людей все иностранные автомобили восхитительны в своей недоступности.Дети же, в свою очередь, неумело и смешно помогают родителям на полях. Вроде и труд копеечный в итоге, и отказаться нельзя. Вот и стоят городские, словно контуженные, – с лопатами и граблями в поле. Но больше всего радости такие поездки приносят внукам, которые с криками радости бегают между взрослыми."