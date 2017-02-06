Она протрахалась в Кемере и вернулась в логово хунты: ?
И привезла с Dutyfree наконец то литруху чёрного самогона?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:04
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:07
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:10
Багато разів піднімалось питання аля ща завалять ринок вилученим у боржників житлом.
Це важливо, оскільки знаючи що примусово не виселять, добровільно погоджуються лише на захмарні вартості, що зовсім не цікаво. А зв'язуватися в теперішніх реаліях з примусово вилученим - собі дорожче. Проте, якщо буде достатньо легко примусово вилучити, то і добровільного буде більше і ціни будуть більш прийнятні.
Якщо не так, то не розумію чому трублять про зараз польються кредити.
Всім процвітання!
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:16
Ні,не підуть жодним чином.
При негативній демографії та втраті щорічно -5% працездатного населення - цінам КРЖН ще падати й падати!!
Якою повинна бути вартість 1 м2 в столиці країні третього світу з медіанною ЗП 370 дол/міс на руки і демографією -5% працездатного населення?
Маєте сміливість написати????
"На выходных ездили по украинским сёлам. Не коттеджным посёлкам под Киевом, а настоящим сёлам в глуши – 100-120 км от Киева в сторону Харькова. Ниже – некоторые впечатления.
Почти все жители глухих украинских сел – крайне бедные люди. Бедность эта – не порок, а факт, в котором лучше всего проявляется реальная картина уровня жизни в стране. В городах, особенно в Киеве, – напрочь теряется связь с реальностью, а в селе она видна с первой же хаты.
Села сильно зависят от своих жителей: чем меньше уровень доверия между соседями – тем выше заборы и наоборот.
В сёлах стало мало коров. Держать корову стало невыгодно и несоизмеримо тяжело в сравнении с деньгами, которые можно выручить за литр молока. Молоко сдают фермам, которые демпингуя, опускают закупочную цену. Дошло до того, что корову многие держат только по привычке.
Шиком считается, когда приезжают дети из Киева. Это замечают соседи и видят проходящие мимо дома селяне – по припаркованному во дворе автомобилю. Марка автомобиля не играет никакой роли – для пожилых людей все иностранные автомобили восхитительны в своей недоступности.
Дети же, в свою очередь, неумело и смешно помогают родителям на полях. Вроде и труд копеечный в итоге, и отказаться нельзя. Вот и стоят городские, словно контуженные, – с лопатами и граблями в поле. Но больше всего радости такие поездки приносят внукам, которые с криками радости бегают между взрослыми."
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:19
это не трибека, это другой клинический зрадойоб с комплексом нострадамуса как у уни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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