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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:46
ну если покупать у ипотекодержателя, а не у ипотекодателя, то и раньше можно было :0 полистал текст, но выселению новел не вижу
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 03 лип, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:52
Кредитование есть под 19-20% годовых, от 30-50% оплаты из своих средств и подтвержденном высоком уровне доходов.
Есть рассрочка от застройщиков. Тоже от 25-30% нужно внести со старта. Квадратный метр при рассрочке обычно стоит дороже. Дается в среднем на один-два года, но только до сдачи дома. Обычно дом сдается значительно позднее, чем оплачивается последний платеж по рассрочке.
Залоговое имущество можно было легко купить и раньше по методике "двух конвертов", правда, только с согласия должника.
По поводу "отжима"... законы у нас работают весьма избирательно, так что все на свой страх и риск с учетом "нюансов" при каждом конкретном случае.
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 03 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:56
В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!
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sinus
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00
sinus написав:
В сентябре гривна будет около 30
запахло вискарем
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:01
antey1969 написав:
Залоговое имущество можно было легко купить и раньше по методике "двух конвертов", правда, только с согласия должника.
По поводу "отжима"... законы у нас работают весьма избирательно, так что все на свой страх и риск с учетом "нюансов" при каждом конкретном случае.
надежнее всего покупать на торгах, их не так просто снести
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trololo
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:04
trololo написав: sinus написав:
В сентябре гривна будет около 30
запахло вискарем
Она протрахалась в Кемере и вернулась в логово хунты:
?
И привезла с Dutyfree наконец то литруху чёрного самогона?
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барабашов
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:07
sinus написав:
В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!
Не будет. До конца лета скорее будет плавная и не существенная девальвация. А по 30 продажи бы пошли, да
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Mazay256
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:10
trololo написав:
ну если покупать у ипотекодержателя, а не у ипотекодателя, то и раньше можно было :0 полистал текст, но выселению новел не вижу
Багато разів піднімалось питання аля ща завалять ринок вилученим у боржників житлом.
Це важливо, оскільки знаючи що примусово не виселять, добровільно погоджуються лише на захмарні вартості, що зовсім не цікаво. А зв'язуватися в теперішніх реаліях з примусово вилученим - собі дорожче. Проте, якщо буде достатньо легко примусово вилучити, то і добровільного буде більше і ціни будуть більш прийнятні.
Якщо не так, то не розумію чому трублять про зараз польються кредити.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:19
барабашов написав: trololo написав: sinus написав:
В сентябре гривна будет около 30
запахло вискарем
Она протрахалась в Кемере и вернулась в логово хунты:
?
И привезла с Dutyfree наконец то литруху чёрного самогона?
это не трибека, это другой клинический зрадойоб с комплексом нострадамуса как у уни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:43
Первый написав: trololo написав:
ну если покупать у ипотекодержателя, а не у ипотекодателя, то и раньше можно было :0 полистал текст, но выселению новел не вижу
Багато разів піднімалось питання аля ща завалять ринок вилученим у боржників житлом.
Це важливо, оскільки знаючи що примусово не виселять, добровільно погоджуються лише на захмарні вартості, що зовсім не цікаво. А зв'язуватися в теперішніх реаліях з примусово вилученим - собі дорожче. Проте, якщо буде достатньо легко примусово вилучити, то і добровільного буде більше і ціни будуть більш прийнятні.
Якщо не так, то не розумію чому трублять про зараз польються кредити.
примусово виселити і раніше можна було, через суд (окрема справа). довго, але не дуже складно (якщо без дітей).
Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення. {Частина друга статті 39 в редакції Закону № 3795-VI від 22.09.2011}
Стаття 40. Виселення мешканців
Звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців, за винятком наймачів та членів їх сімей. Виселення проводиться у порядку, встановленому законом.
Після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов’язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо мешканці не звільняють житловий будинок або житлове приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.
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судя по сравнительной таблице законопроекта, особых изменений нет в этой процедуре. ВСУ иногда чудит по выселению, но в 90% нет никаких препятствий выставить должника за порог (получив решение суда после покупки предмета ипотеки). лучше бы поменяли совковый жилищный кодекс
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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