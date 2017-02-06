Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:повторюсь - нема тут никого из района около вднх? теремки, голосеево, солома - вешайтесь судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, спать до конца недели там не будет никто, это реальная жесть не говорите шо вас не предупреждали, эвакуируйтесь пока не поздно, или заклеивайте окна
В СБ окнами не на ВДНХ, было норм вчера, почти не слышно музыки
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом. Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте. Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
в Польщі позьомний етаж, має перевагу для пенсіонерів: не тре багато ходити по сходам.