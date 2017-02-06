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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1488148914901491

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:45

  Первый написав: А зв'язуватися в теперішніх реаліях з примусово вилученим - собі дорожче.


реально сталкивались с проблемами по выселению? они могут возникнуть, когда хата не должника и куплена за кредитные, а когда в ипотеку хату дал поручитель (не являющийся должником)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:50

  trololo написав:
  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30


запахло вискарем :D

Вы в сентябре перелогинетесь?)))
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:00

  kingkongovets написав:повторюсь - нема тут никого из района около вднх?
теремки, голосеево, солома - вешайтесь
судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, спать до конца недели там не будет никто, это реальная жесть
не говорите шо вас не предупреждали, эвакуируйтесь пока не поздно, или заклеивайте окна


В СБ окнами не на ВДНХ, было норм вчера, почти не слышно музыки
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:24

  trololo написав:
  Первый написав: А зв'язуватися в теперішніх реаліях з примусово вилученим - собі дорожче.


реально сталкивались с проблемами по выселению? они могут возникнуть, когда хата не должника и куплена за кредитные, а когда в ипотеку хату дал поручитель (не являющийся должником)

Є парочка знайомих з кредитами 2008 року на нерухомість.
Недоліки правової системи дозволяють користуватися майном і маючи можливість платити не погашати кредити.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 лип, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом.
Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте.
Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.

в Польщі позьомний етаж, має перевагу для пенсіонерів: не тре багато ходити по сходам.
Хіба спускатися не треба?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:27

  Первый написав:Це вже вималювалась система. Вже по першим нотам можна здогадуватися, що тільки людина починає писати що ми всі помремо, значить готується щось придбати:-)

Зи
Зизи. Співпадання з кимось випадкове. Під мятими бумажками розуміється суми від 10 куе до безкінечності :mrgreen:

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Как только пишут про патриотизм и как легко делать бизнес, то лыжня готова и лыжи на старте.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:30

  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

Зображення

Похоже на разрекламированый вами фк2, разница только в локации и фасаде. А, ну ещё машины во двор фк2 не влезают
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