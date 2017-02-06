Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:повторюсь - нема тут никого из района около вднх? теремки, голосеево, солома - вешайтесь судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, спать до конца недели там не будет никто, это реальная жесть не говорите шо вас не предупреждали, эвакуируйтесь пока не поздно, или заклеивайте окна
В СБ окнами не на ВДНХ, было норм вчера, почти не слышно музыки
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
В Европе, Эмиратах наблюдал такое сплошь и рядом. Видовая квартира это хорошо и добавляет цены в определенном узком сегменте. Вспоминаю старые времена, когда новострои не были так распространены. Люди предпочитали средние этажи, даже когда с предпоследнего открывался отличный вид. Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
в Польщі позьомний етаж, має перевагу для пенсіонерів: не тре багато ходити по сходам.
kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все хотели бы так жить?
Похоже на разрекламированый вами фк2, разница только в локации и фасаде. А, ну ещё машины во двор фк2 не влезают
Схоже, що то Комфорт Таун.
Да понятно что Комфорт. Только "комфорт" получается некомфортный. Переехав с гостинки (первый этаж), я забыл что такое зашторенное окно и зачем его надо на ночь занавешивать. Здесь же, как и в Рыбальськом и много еще где, надо вспоминать про такую "полезную" привычку. Ну или равнодушно относиться к подглядываниям
Судя по данным портала ЛУН.ua, в целом за 6 месяцев 2018 года на столичном рынке недвижимости средние цены на первичку демонстрировали небольшой рост — как в гривневом, так и в долларовом выражении. Если в июне 2017 года средняя цена квадратного метра киевской новостройки составляла 21,8 тыс. грн\$840, то в июне 2018 она составила 22,5 тыс. грн\$860. То есть, за год цена среднего «квадрата» в столице поднялась на 700 грн. Интересно, что по сравнению с январем-2018, рост средних цен оказался не таким уж и большим — за полгода стоимость квадратного метра прибавила всего 300 грн.