Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40
Якщо немає що показати, то в рибальському можна й не вікно в вікно:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55
... Окно в окно в Черногории
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что ждет хрущевки и как защититься от нерадивого застройщика: интервью с Парцхаладзе
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустика
это похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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