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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1489149014911492

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Ну или равнодушно относиться к подглядываниям

Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40

  vano80 написав:Да понятно что Комфорт. Только "комфорт" получается некомфортный. Переехав с гостинки (первый этаж), я забыл что такое зашторенное окно и зачем его надо на ночь занавешивать. Здесь же, как и в Рыбальськом и много еще где, надо вспоминать про такую "полезную" привычку. Ну или равнодушно относиться к подглядываниям :D


Якщо немає що показати, то в рибальському можна й не вікно в вікно:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55

... Окно в окно в Черногории

https://otrageniya.livejournal.com/486538.html
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13

  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

Ну вы же понимаете, что даже с расстояния 100 метров можно при желании разглядеть родинки на попе соседской мальвины.
А вот то, что солнца нет для нижних этажей - это таки ...опа.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что ждет хрущевки и как защититься от нерадивого застройщика: интервью с Парцхаладзе

https://www.obozrevatel.com/realty/chto ... aladze.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Ну вы же понимаете, что даже с расстояния 100 метров можно при желании разглядеть родинки на попе соседской мальвины.
А вот то, что солнца нет для нижних этажей - это таки ...опа.


и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустика
это похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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