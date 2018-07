Додано: Вів 03 лип, 2018 16:34

Gastarbaiter написав: Ну вы же понимаете, что даже с расстояния 100 метров можно при желании разглядеть родинки на попе соседской мальвины.

А вот то, что солнца нет для нижних этажей - это таки ...опа.



и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустика

это похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустикаэто похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.