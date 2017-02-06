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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1490149114921493>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Ну или равнодушно относиться к подглядываниям

Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40

  vano80 написав:Да понятно что Комфорт. Только "комфорт" получается некомфортный. Переехав с гостинки (первый этаж), я забыл что такое зашторенное окно и зачем его надо на ночь занавешивать. Здесь же, как и в Рыбальськом и много еще где, надо вспоминать про такую "полезную" привычку. Ну или равнодушно относиться к подглядываниям :D


Якщо немає що показати, то в рибальському можна й не вікно в вікно:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55

... Окно в окно в Черногории

https://otrageniya.livejournal.com/486538.html
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13

  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

Ну вы же понимаете, что даже с расстояния 100 метров можно при желании разглядеть родинки на попе соседской мальвины.
А вот то, что солнца нет для нижних этажей - это таки ...опа.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что ждет хрущевки и как защититься от нерадивого застройщика: интервью с Парцхаладзе

https://www.obozrevatel.com/realty/chto ... aladze.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Ну вы же понимаете, что даже с расстояния 100 метров можно при желании разглядеть родинки на попе соседской мальвины.
А вот то, что солнца нет для нижних этажей - это таки ...опа.


и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустика
это похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:35

  kingkongovets написав:когда соседи знают о тебе все
хотели бы так жить?

Зображення

Справедливости ради, это фотошоп, там двор в 2 раза шире ( в торце 3 дома а не один как на фото)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:07

  sinus написав:В сентябре гривна будет 30,недвижимость пойдет вниз стремительно, в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

зарыдать тему? навзрыд?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:10

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Ну или равнодушно относиться к подглядываниям

Никто не смотрит эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых
только потому, что пока дождешься, уже состаришься. а вот на урловской помню была парочка в соседнем доме "впритык", щас уже наверное дети младшую школу закончили
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... якщо скоро "нова криза", про яку з кожної "труби" гудять, то..... тоді моя формула - взагалі, СУПЕРОВА?! :D - якщо діяти найближчим часом!!!
(тільки, Я покищо в цьому не гравець, бо ремонт мене чекає на весні...)
..."формула Долярчика"™ :D
1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©

п. с. 2
.... якщо гряне криза..... - то закриваєте весь кредит одним махом за 2-3оренди :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 лип, 2018 19:19, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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