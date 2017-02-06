Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никто не смотрит бытовую эротику в соседском окне. Все смотрят видео для взрослых с гаджетов и стационарных ТВ и компов.
не переживайте
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40
Якщо немає що показати, то в рибальському можна й не вікно в вікно:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55
... Окно в окно в Черногории
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:13
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что ждет хрущевки и как защититься от нерадивого застройщика: интервью с Парцхаладзе
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и солнца нет и неба не видно и глаз не на шо положить и замкнутое пространство давит на мозги и чужие глаза и уши и постоянно зашторенные занавески и аккустика
это похуже чем застекленные балконы и кондеры на твоем фасаде имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:35
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:07
зарыдать тему? навзрыд?
Савченко Так!
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:10
только потому, что пока дождешься, уже состаришься. а вот на урловской помню была парочка в соседнем доме "впритык", щас уже наверное дети младшую школу закончили
Савченко Так!
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... якщо скоро "нова криза", про яку з кожної "труби" гудять, то..... тоді моя формула - взагалі, СУПЕРОВА?! - якщо діяти найближчим часом!!!
(тільки, Я покищо в цьому не гравець, бо ремонт мене чекає на весні...)
..."формула Долярчика"™
1)...ну нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. у Приваті(під 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
п. с. 2
.... якщо гряне криза..... - то закриваєте весь кредит одним махом за 2-3оренди
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 лип, 2018 19:19, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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