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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:19
kingkongovets написав: Первый написав: kingkongovets написав:
судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, это реальная жесть
Жесть це оце: pict
А то атлас уікенд.
то люди живут так, как им нравится. а у меня друг в реанимации после операции в институте рака на ломоносова лежит, ему это за что? бл, как же я зол
вы же знаете, что это ни за что, случай, и никто не застрахован от сумы и болячек((
Савченко Так!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:21
Долярчик эта простыня уже была у вас
Савченко Так!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:26
antey1969 написав:
Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я понимаю, что площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.
нормальная у него площадь, метров 35, я на экскурсию спецом ездил, да и на "пидземелля" не тянет- у него подоконники выше земли, приямками, как в цоколях на Липках и не пахнет, от слова "вовсе". А идея сама по себе неплохая.
Савченко Так!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:54
antonivs3 написав: sinus написав:
В сентябре гривна будет 30,недвижимость пойдет вниз стремительно, в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!
зарыдать тему? навзрыд?
А потом оно уйдёт в запой, заведёт новый логин и будет так же гадить
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pesikot
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