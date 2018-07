Додано: Вів 03 лип, 2018 20:22

antonivs3 написав: вы же знаете, что это ни за что, случай, и никто не застрахован от сумы и болячек((



я не про болезнь, я про то шо окна в больнице от атласовских децибелов в данный момент вылетают я не про болезнь, я про то шо окна в больнице от атласовских децибелов в данный момент вылетают

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.