Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я понимаю, что площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.
нормальная у него площадь, метров 35, я на экскурсию спецом ездил, да и на "пидземелля" не тянет- у него подоконники выше земли, приямками, как в цоколях на Липках и не пахнет, от слова "вовсе". А идея сама по себе неплохая.
Поскольку я уже слился, а место сидения, как известно, определяет позицию, то прошу господ, сорри товариСЧей обвалишек принять меня в свои ряды. Хочется на пенсию купить себе пару стояков по справедливой цене Тем более, что я не с пустыми руками, а хорошими новостями.
В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.
Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.
Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.
Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария: — базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;
— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;
— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.
Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.