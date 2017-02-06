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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1491149214931494>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:19

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  kingkongovets написав:судя по вчерашнему и сегодняшнему саундчекам атласа, это реальная жесть

Жесть це оце: pict
А то атлас уікенд.

то люди живут так, как им нравится. а у меня друг в реанимации после операции в институте рака на ломоносова лежит, ему это за что? бл, как же я зол

вы же знаете, что это ни за что, случай, и никто не застрахован от сумы и болячек((
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:21

Долярчик эта простыня уже была у вас
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:26

  antey1969 написав:Флай, попробуйте под нежилое сдать. Я понимаю, что площади мизерные, но все же. Стоматология или маникюрный кабинет вполне себе поместятся.

нормальная у него площадь, метров 35, я на экскурсию спецом ездил, да и на "пидземелля" не тянет- у него подоконники выше земли, приямками, как в цоколях на Липках и не пахнет, от слова "вовсе". А идея сама по себе неплохая.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:54

  antonivs3 написав:
  sinus написав:В сентябре гривна будет 30,недвижимость пойдет вниз стремительно, в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

зарыдать тему? навзрыд?

А потом оно уйдёт в запой, заведёт новый логин и будет так же гадить
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:вы же знаете, что это ни за что, случай, и никто не застрахован от сумы и болячек((


я не про болезнь, я про то шо окна в больнице от атласовских децибелов в данный момент вылетают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поскольку я уже слился, а место сидения, как известно, определяет позицию, то прошу господ, сорри товариСЧей обвалишек принять меня в свои ряды. Хочется на пенсию купить себе пару стояков по справедливой цене :D Тем более, что я не с пустыми руками, а хорошими новостями.

В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.

Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.

Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.

Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:
— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;

— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;

— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.

Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.

http://hvylya.net/news/exclusive/stalo- ... i-mvf.html
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:58

reus НБУ-зрадофилы, всёпропащики :mrgreen:
вот как надо!
В Украине курс национальной валюты мог бы за пять-десять лет укрепиться до уровня 20 грн/$1 в случае изменения валютной политики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/429437/v-ukraine-kurs-valyuty-mog-by-ukrepitsya-do-urovnya-20-grn-1-ekspert
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:11

  Serg-ik написав:reus НБУ-зрадофилы, всёпропащики :mrgreen:
вот как надо!
В Украине курс национальной валюты мог бы за пять-десять лет укрепиться до уровня 20 грн/$1 в случае изменения валютной политики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/429437/v-ukraine-kurs-valyuty-mog-by-ukrepitsya-do-urovnya-20-grn-1-ekspert

С нашим потенциалом, Мы могли бы жить круче, чем Европейцы, ТОКО НАДА власть с электоратом поменять :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:13

reus

ЕС 1 ярд уже выделил, наливает без привязки к МВФ.
А так да, мы все умрем :shock:
Кстати вы уже ТАМ или еще в нэньке?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:15

  reus написав:
  Serg-ik написав:reus НБУ-зрадофилы, всёпропащики :mrgreen:
вот как надо!
В Украине курс национальной валюты мог бы за пять-десять лет укрепиться до уровня 20 грн/$1 в случае изменения валютной политики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/429437/v-ukraine-kurs-valyuty-mog-by-ukrepitsya-do-urovnya-20-grn-1-ekspert

С нашим потенциалом, Мы могли бы жить круче, чем Европейцы, ТОКО НАДА власть с электоратом поменять :D

согласен, пороха фтопку, давай вилкула/бойко!!! :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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