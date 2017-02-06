Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.



Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.



Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.



Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:

— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;



— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;



— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.



Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.