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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1491149214931494

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:16

  Прохожий написав:reus

ЕС 1 ярд уже выделил, наливает без привязки к МВФ.
А так да, мы все умрем :shock:
Кстати вы уже ТАМ или еще в нэньке?

Пока в нэньке. Процесс не простой, но все идет по плану.
Так а ШО я должен говорить? Ведь я уже перекрасился :D
Везде зрада, мы все умрем :D
Востаннє редагувалось reus в Вів 03 лип, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:21

  reus написав:
  Прохожий написав:reus

ЕС 1 ярд уже выделил, наливает без привязки к МВФ.
А так да, мы все умрем :shock:
Кстати вы уже ТАМ или еще в нэньке?

Пока в нэньке. Процесс не простой, но все идет по плану.

а Я УЖЕ в нэньке после месяца в Лигурии 8)
цены веселят, "буитдешеветь"! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:24

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

Я начинаю откупать доллар на гривну, слитую в январе. Будет 35, скажу спасибо, только не вам, а тем, кто решатся на такую игру. Надеюсь спекули еще порезвятся, на к выборам гривна будет крепка, как никогда.
Это такой паттерн.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:согласен, пороха фтопку, давай вилкула/бойко!!!

А ШО у нас на 42 ляма достойных нема? Рыги, это наше прошлое. Америкосы ШО-ТО придумают.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ЕС 1 ярд уже выделил, наливает без привязки к МВФ.

не выделил, а решил дать. Даст в сентябре.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:44

  reus написав:
  Serg-ik написав:reus НБУ-зрадофилы, всёпропащики :mrgreen:
вот как надо!
В Украине курс национальной валюты мог бы за пять-десять лет укрепиться до уровня 20 грн/$1 в случае изменения валютной политики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/429437/v-ukraine-kurs-valyuty-mog-by-ukrepitsya-do-urovnya-20-grn-1-ekspert

С нашим потенциалом, Мы могли бы жить круче, чем Европейцы, ТОКО НАДА власть с электоратом поменять :D

Не нада

Двоє українців навпроти громадського туалету:
– А чому на дверях буква “М”?
– А там москалі какають.
– А чому буква “Ж”?
– А там жиди какають.
– А де ж ми тоді?!
– Україна наша, де хочемо – там і какаєм!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:32

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

ой как хорошо, я как раз гривневый кредит на 2 года взял на авто
Оранжевый-хит сезона
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