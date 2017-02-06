Пока в нэньке. Процесс не простой, но все идет по плану.
Так а ШО я должен говорить? Ведь я уже перекрасился
Везде зрада, мы все умрем
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:16
Пока в нэньке. Процесс не простой, но все идет по плану.
Так а ШО я должен говорить? Ведь я уже перекрасился
Везде зрада, мы все умрем
Востаннє редагувалось reus в Вів 03 лип, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:21
а Я УЖЕ в нэньке после месяца в Лигурии
цены веселят, "буитдешеветь"!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:24
Я начинаю откупать доллар на гривну, слитую в январе. Будет 35, скажу спасибо, только не вам, а тем, кто решатся на такую игру. Надеюсь спекули еще порезвятся, на к выборам гривна будет крепка, как никогда.
Это такой паттерн.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не выделил, а решил дать. Даст в сентябре.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:44
Не нада
Двоє українців навпроти громадського туалету:
– А чому на дверях буква “М”?
– А там москалі какають.
– А чому буква “Ж”?
– А там жиди какають.
– А де ж ми тоді?!
– Україна наша, де хочемо – там і какаєм!
Всім процвітання!
Додано: Вів 03 лип, 2018 23:32
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