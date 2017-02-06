Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Поскольку я уже слился, а место сидения, как известно, определяет позицию, то прошу господ, сорри товариСЧей обвалишек принять меня в свои ряды. Хочется на пенсию купить себе пару стояков по справедливой цене Тем более, что я не с пустыми руками, а хорошими новостями.
В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.
Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.
Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.
Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария: — базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;
— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;
— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.
Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.
Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот". До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов). Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят. Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.