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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1492149314941495

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:41

  reus написав:Поскольку я уже слился, а место сидения, как известно, определяет позицию, то прошу господ, сорри товариСЧей обвалишек принять меня в свои ряды. Хочется на пенсию купить себе пару стояков по справедливой цене :D Тем более, что я не с пустыми руками, а хорошими новостями.

В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.

Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.

Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.

Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:
— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;

— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;

— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.

Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.

http://hvylya.net/news/exclusive/stalo- ... i-mvf.html

Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот".
До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов).
Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят.
Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.
antey1969
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