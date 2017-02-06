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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14921493149414951496>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:24

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

Я начинаю откупать доллар на гривну, слитую в январе. Будет 35, скажу спасибо, только не вам, а тем, кто решатся на такую игру. Надеюсь спекули еще порезвятся, на к выборам гривна будет крепка, как никогда.
Это такой паттерн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:согласен, пороха фтопку, давай вилкула/бойко!!!

А ШО у нас на 42 ляма достойных нема? Рыги, это наше прошлое. Америкосы ШО-ТО придумают.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ЕС 1 ярд уже выделил, наливает без привязки к МВФ.

не выделил, а решил дать. Даст в сентябре.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:32

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

ой как хорошо, я как раз гривневый кредит на 2 года взял на авто
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:48

  Vlad442 написав:
  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

Я начинаю откупать доллар на гривну, слитую в январе. Будет 35, скажу спасибо, только не вам, а тем, кто решатся на такую игру. Надеюсь спекули еще порезвятся, на к выборам гривна будет крепка, как никогда.
Это такой паттерн.

у меня депо гривневый в последних числах июля заканчивается, наверно куплю доллар
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не верю я в рост доллара в сентябре....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 00:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

ой как хорошо, я как раз гривневый кредит на 2 года взял на авто

Хорошо было Прадо или ЛХ покупать в январе 14го в новой морде на условиях Тойота-Финанс. Ну или Патрол 62й на условиях Ниссан-финанс. Там и 20% не платили даже в феврале 15го счастливые владельце свежего железа. А сейчас на авториа посмотри почём стоят 4х летки эти - минимум 60% с пробегом от 100ккм.
Но больше таких качелей мы с тобой не увидим. Даже в 99м когда работали за 30$ и ели куриную печень по выходным жесткач по курсу был на треть мягче.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Ну що там, вовчіці?" Київське метро змінить графік роботи через Винника :lol: :mrgreen:
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/nu-shch ... 04377.html
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:41

  reus написав:Поскольку я уже слился, а место сидения, как известно, определяет позицию, то прошу господ, сорри товариСЧей обвалишек принять меня в свои ряды. Хочется на пенсию купить себе пару стояков по справедливой цене :D Тем более, что я не с пустыми руками, а хорошими новостями.

В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.

Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.

Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.

Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:
— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;

— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;

— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.

Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.

http://hvylya.net/news/exclusive/stalo- ... i-mvf.html

Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот".
До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов).
Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят.
Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как то очередная неделя боли кржн не задалась.
Ребята, поднажмите
Всім процвітання!
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