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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1493149414951496>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:34

  antey1969 написав:Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот".
До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов).
Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят.
Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.


Мировой кризис может не понадобиться, развивающиеся рынки падают https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/from-turkey-to-china-bear-markets-spread-across-emerging-world, капитал тикает в штаты, это всех затронет
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:36

  Mazay256 написав:
  antey1969 написав:Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот".
До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов).
Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят.
Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.


Мировой кризис может не понадобиться, развивающиеся рынки падают https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/from-turkey-to-china-bear-markets-spread-across-emerging-world, капитал тикает в штаты, это всех затронет


Як це стосується Неньки?
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:47

  Первый написав:Як це стосується Неньки?


Пока никак. Но восточной Европы, как зоны риска, уже касается - Польша и Венгрия приведены.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:50

  Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.

С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться.
А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:56

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.

С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться.
А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.

Покупка на трое для сдачи в аренду?
Синку, це фантастика!(с)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:58

  Vlad442 написав: Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.

Ключевое слово ``арендатор``. Он обращает внимание только на отрицательные стороны, чтобы понять, сможет ли с этим жить и сбить цену. Какой смысл восхищаться видом из окна? Может ещё предложить денег больше?
А вот если бы Вы продавали, то это имело бы очень большое значение. Посмотрите канал Fine Living ``Охотники за недвижимость`` и пр. (там много подобных передач) и ВСЕХ интересует вид из окна. Не буду скрывать, я сам заплатил на 10% дороже только за вид из окна.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``


Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:38

  Alex6 написав:
  Richi написав:Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``


Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.

Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет. Стоила квартира 70 т. Вы ее сдавали 5 лет и получили 20т. Сейчас стоимость этой квартиры 50 т. Что Вы получили кроме разбитой мебели, которую надо менять, жизни в стрессе? Обеспечили себя работой на 5 лет? Зачем такая работа, ещё и за свои же деньги?! 5 лет работы чтобы сохранить вложенные деньги. Вы их могли положить в сейф, ничего не делать и в итоге:
1) Сохранили бы себе кучу нервов и времени
2) Не стояли бы сейчас перед вопросом: Что делать? (это не о вас, а образно в целом) Менять мебель и делать косметику заходя на очередной круг мазохизма или обрубить концы продав квартиру. Но падение же не может быть вечным! Оно же должно остановиться когда-то? Обидно когда пройдены сложные времена - работа ради работы, сейчас продать и пропустить подъём, который должен отыграть потери.
Если Вы занимаетесь инвестициями или это Ваш бизнес, то деньги должны быстро перетекать. Началось падение - вышли. Начинается подъём -вошли. Не успели выйти - продали как успели, зафиксировали убытки, обрубили концы, сделали выводы. Жить надеждами, что оно отыгается когда-то, потому что падение не может быть вечным - мне кажется не правильным.
Пример Европа. Цены стоят, арендные ставки стоят. Стоимости с аренды хватает на покрытие налогов и расходов по содержанию + 2% прибыли при условии:
1) Паравильно подобрали мебель (корпусная, быстро заменяемая и не дорогая)
2) Не случиться форс-мажора (не затопят соседей, не оставят продукт в холодильнике отключив электричество перед уходом и т.п.)
3) Не будут проживать с маленькими детьми и животными.
Так и у нас будет. Цены обязательно остановятся. Вы к этому готовы?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:39

  Alex6 написав:
  Richi написав:Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``


Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.




Тут стандартна позиція. Обратно не будет. Будет


RICHI
Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.


Летим в 0, але квартирку мегазаробляючому сину Річі на Трої придивляється. Стандартний пересічний українець- всім пісець, крім мене :mrgreen: пару п'ятих бумажок є тільки в мене. Смішно.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 04 лип, 2018 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:41

  Первый написав:Покупка на трое для сдачи в аренду? Синку, це фантастика!(с)

ну почему же, я думаю, на Трое можно подобрать однуху, сделать легкую косметику, все про все за $25тыс, и легко и беспростойно сдавать за 5200-5500. вот и 10%, как тут любят считать, на кармане.
тем паче, если сам инвестор абориген, то ему и удобно контролировать и по району все понятно
в конце концов на углу закр/милославской в новостроях полно инвестквартирок под оренду, а это вообще- 10км до начала Трои
Савченко Так!
antonivs3
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