Додано: Сер 04 лип, 2018 09:38

Alex6 написав: Richi написав: Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``



Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне. Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.

Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет. Стоила квартира 70 т. Вы ее сдавали 5 лет и получили 20т. Сейчас стоимость этой квартиры 50 т. Что Вы получили кроме разбитой мебели, которую надо менять, жизни в стрессе? Обеспечили себя работой на 5 лет? Зачем такая работа, ещё и за свои же деньги?! 5 лет работы чтобы сохранить вложенные деньги. Вы их могли положить в сейф, ничего не делать и в итоге:1) Сохранили бы себе кучу нервов и времени2) Не стояли бы сейчас перед вопросом: Что делать? (это не о вас, а образно в целом) Менять мебель и делать косметику заходя на очередной круг мазохизма или обрубить концы продав квартиру. Но падение же не может быть вечным! Оно же должно остановиться когда-то? Обидно когда пройдены сложные времена - работа ради работы, сейчас продать и пропустить подъём, который должен отыграть потери.Если Вы занимаетесь инвестициями или это Ваш бизнес, то деньги должны быстро перетекать. Началось падение - вышли. Начинается подъём -вошли. Не успели выйти - продали как успели, зафиксировали убытки, обрубили концы, сделали выводы. Жить надеждами, что оно отыгается когда-то, потому что падение не может быть вечным - мне кажется не правильным.Пример Европа. Цены стоят, арендные ставки стоят. Стоимости с аренды хватает на покрытие налогов и расходов по содержанию + 2% прибыли при условии:1) Паравильно подобрали мебель (корпусная, быстро заменяемая и не дорогая)2) Не случиться форс-мажора (не затопят соседей, не оставят продукт в холодильнике отключив электричество перед уходом и т.п.)3) Не будут проживать с маленькими детьми и животными.Так и у нас будет. Цены обязательно остановятся. Вы к этому готовы?