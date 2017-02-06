Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот". До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов). Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят. Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.
antey1969 написав:Вобщем-то я сторонник политики "внимательно слушай НБУ - все будет с точностью до наоборот". До выборов при нынешнем раскладе я бы не надеялся на курс 30+, он если и будет, то весьма недолго (потом объяснят это играми клятых спекулянтов). Зубами держать будут, наберутся под 10-15% на рынках внешних заимствований, сольют половину резервов, но удержат. Мировой кризис в ближайшие пол-года вряд ли разразится - уж слишком много о нем говорят. Нежданчик может образоваться только от России, вот тогда будет "Ой!", но это уже из разряда форсмажоров.
Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.
С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться. А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.
Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.
С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться. А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.
Покупка на трое для сдачи в аренду? Синку, це фантастика!(с)
Vlad442 написав: Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.
Ключевое слово ``арендатор``. Он обращает внимание только на отрицательные стороны, чтобы понять, сможет ли с этим жить и сбить цену. Какой смысл восхищаться видом из окна? Может ещё предложить денег больше? А вот если бы Вы продавали, то это имело бы очень большое значение. Посмотрите канал Fine Living ``Охотники за недвижимость`` и пр. (там много подобных передач) и ВСЕХ интересует вид из окна. Не буду скрывать, я сам заплатил на 10% дороже только за вид из окна.
Richi написав:Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``
Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.
Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет. Стоила квартира 70 т. Вы ее сдавали 5 лет и получили 20т. Сейчас стоимость этой квартиры 50 т. Что Вы получили кроме разбитой мебели, которую надо менять, жизни в стрессе? Обеспечили себя работой на 5 лет? Зачем такая работа, ещё и за свои же деньги?! 5 лет работы чтобы сохранить вложенные деньги. Вы их могли положить в сейф, ничего не делать и в итоге: 1) Сохранили бы себе кучу нервов и времени 2) Не стояли бы сейчас перед вопросом: Что делать? (это не о вас, а образно в целом) Менять мебель и делать косметику заходя на очередной круг мазохизма или обрубить концы продав квартиру. Но падение же не может быть вечным! Оно же должно остановиться когда-то? Обидно когда пройдены сложные времена - работа ради работы, сейчас продать и пропустить подъём, который должен отыграть потери. Если Вы занимаетесь инвестициями или это Ваш бизнес, то деньги должны быстро перетекать. Началось падение - вышли. Начинается подъём -вошли. Не успели выйти - продали как успели, зафиксировали убытки, обрубили концы, сделали выводы. Жить надеждами, что оно отыгается когда-то, потому что падение не может быть вечным - мне кажется не правильным. Пример Европа. Цены стоят, арендные ставки стоят. Стоимости с аренды хватает на покрытие налогов и расходов по содержанию + 2% прибыли при условии: 1) Паравильно подобрали мебель (корпусная, быстро заменяемая и не дорогая) 2) Не случиться форс-мажора (не затопят соседей, не оставят продукт в холодильнике отключив электричество перед уходом и т.п.) 3) Не будут проживать с маленькими детьми и животными. Так и у нас будет. Цены обязательно остановятся. Вы к этому готовы?
Richi написав:Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес``
Так отлично, со временем стоимость пойдет обратно вверх и тогда в сумме с арендными ставками отыграемся вдвойне.
Тут стандартна позиція. Обратно не будет. Будет
RICHI Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.
Летим в 0, але квартирку мегазаробляючому сину Річі на Трої придивляється. Стандартний пересічний українець- всім пісець, крім мене пару п'ятих бумажок є тільки в мене. Смішно.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 04 лип, 2018 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Покупка на трое для сдачи в аренду? Синку, це фантастика!(с)
ну почему же, я думаю, на Трое можно подобрать однуху, сделать легкую косметику, все про все за $25тыс, и легко и беспростойно сдавать за 5200-5500. вот и 10%, как тут любят считать, на кармане. тем паче, если сам инвестор абориген, то ему и удобно контролировать и по району все понятно в конце концов на углу закр/милославской в новостроях полно инвестквартирок под оренду, а это вообще- 10км до начала Трои