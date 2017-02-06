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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1494149514961497>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 950
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49

  Richi написав:Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет.


а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49

  antonivs3 написав:
  Первый написав:Покупка на трое для сдачи в аренду? Синку, це фантастика!(с)

ну почему же, я думаю, на Трое можно подобрать однуху, сделать легкую косметику, все про все за $25тыс, и легко и беспростойно сдавать за 5200-5500. вот и 10%, как тут любят считать, на кармане.
тем паче, если сам инвестор абориген, то ему и удобно контролировать и по району все понятно
в конце концов на углу закр/милославской в новостроях полно инвестквартирок под оренду, а это вообще- 10км до начала Трои

Тобто є досить значний попит на оренду квартир на трої + купівля квартир під неї? Не розумію тоді чому летим в 0?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:00

Ребята, все ясно.

При макроэкономической стабилизации недвижимость в Киеве понемногу растет. Демография в Киеве с учетом приезжих - отличная.

Весь вопрос и проблема в том - сколько будет продолжаться эта макроэкономическая и курсовая стабильность в стране.

Оптимисты говорят, что до выборов. Или это пессимисты? Что-то я запутался.

Есть тут кто-нибудь, кто верит в стабильность (а лучше рост) в экономике и курсовую стабильность (+-10%) в течении ближайших 5 лет хотя-бы?
димон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:06

  kingkongovets написав:
  Richi написав:Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет.


а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?

Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:15

  димон написав:Ребята, все ясно.

При макроэкономической стабилизации недвижимость в Киеве понемногу растет. Демография в Киеве с учетом приезжих - отличная.

Весь вопрос и проблема в том - сколько будет продолжаться эта макроэкономическая и курсовая стабильность в стране.

Оптимисты говорят, что до выборов. Или это пессимисты? Что-то я запутался.

Есть тут кто-нибудь, кто верит в стабильность (а лучше рост) в экономике и курсовую стабильность (+-10%) в течении ближайших 5 лет хотя-бы?

Те що Я читав на форумі. Основні Думки такі.
1. Основна думка (тих хто хоче купити). Нічого не росте, ми вжопі і катимся в 0. Винен Порох, тому тре вибрати Юлю/бойка/гриценка/вакарчука, Для того щоб усі, а не тільки Порох були у шоколаді і буде ріст.
2. Потихеньку стабілізуватись і росте, стабілізець до виборів. І буде дальші. Виберемо пороха буде теж саме.

Як не дивно, висновок - по любому буде краще.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 04 лип, 2018 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:18

  Richi написав:
  Vlad442 написав: Сейчас у меня есть квартиры с отличным видом (для меня это плюс), а есть окна в окна. Ни разу ни один арендатор не обратил на это внимание, а когда я указывал на это преимущество, пожимали плечами.

Ключевое слово ``арендатор``. Он обращает внимание только на отрицательные стороны, чтобы понять, сможет ли с этим жить и сбить цену. Какой смысл восхищаться видом из окна? Может ещё предложить денег больше?
А вот если бы Вы продавали, то это имело бы очень большое значение. Посмотрите канал Fine Living ``Охотники за недвижимость`` и пр. (там много подобных передач) и ВСЕХ интересует вид из окна. Не буду скрывать, я сам заплатил на 10% дороже только за вид из окна.

мне вид с окна по барабану... я дома в окно не смотрю...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19

  димон написав:Ребята, все ясно.

При макроэкономической стабилизации недвижимость в Киеве понемногу растет. Демография в Киеве с учетом приезжих - отличная.

Весь вопрос и проблема в том - сколько будет продолжаться эта макроэкономическая и курсовая стабильность в стране.

Оптимисты говорят, что до выборов. Или это пессимисты? Что-то я запутался.

Есть тут кто-нибудь, кто верит в стабильность (а лучше рост) в экономике и курсовую стабильность (+-10%) в течении ближайших 5 лет хотя-бы?

Демография ужасная. Миграционный приток остановился. Стабильность до выборов даст рост КРЖН на 10%
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:25

  Richi написав:
  kingkongovets написав:
  Richi написав:Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет.


а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?

Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.


дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробности
то шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых, если "не цепляться к цифре" и посчитать динамику цены и рентабельность объектов, купленных скажем в 2010ом или до 2007го то цифры вообще лучше не упоминать дабы не вызывать лишний раз изжогу у "пэрэсичных"
про то шо покупалось в 90х вообще молчу
"рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает, а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерска
вложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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На млрди грн.
Для кого? Я в шоці.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зображення

На млрди грн.
Для кого? Я в шоці.


то навєс (с)
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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