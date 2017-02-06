Додано: Сер 04 лип, 2018 10:25

Richi написав: kingkongovets написав: Richi написав: Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет. Все верно, но давайте возьмем конкретный отрезок времени, например 5 лет.



а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15? а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?

Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости. Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.

дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробностито шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых, если "не цепляться к цифре" и посчитать динамику цены и рентабельность объектов, купленных скажем в 2010ом или до 2007го то цифры вообще лучше не упоминать дабы не вызывать лишний раз изжогу у "пэрэсичных"про то шо покупалось в 90х вообще молчу"рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает, а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерскавложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком