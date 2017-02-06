а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49
а почему обязательно в 5? а давайте в 3? или в 15?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49
Тобто є досить значний попит на оренду квартир на трої + купівля квартир під неї? Не розумію тоді чому летим в 0?
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:00
Ребята, все ясно.
При макроэкономической стабилизации недвижимость в Киеве понемногу растет. Демография в Киеве с учетом приезжих - отличная.
Весь вопрос и проблема в том - сколько будет продолжаться эта макроэкономическая и курсовая стабильность в стране.
Оптимисты говорят, что до выборов. Или это пессимисты? Что-то я запутался.
Есть тут кто-нибудь, кто верит в стабильность (а лучше рост) в экономике и курсовую стабильность (+-10%) в течении ближайших 5 лет хотя-бы?
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:06
Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:15
Те що Я читав на форумі. Основні Думки такі.
1. Основна думка (тих хто хоче купити). Нічого не росте, ми вжопі і катимся в 0. Винен Порох, тому тре вибрати Юлю/бойка/гриценка/вакарчука, Для того щоб усі, а не тільки Порох були у шоколаді і буде ріст.
2. Потихеньку стабілізуватись і росте, стабілізець до виборів. І буде дальші. Виберемо пороха буде теж саме.
Як не дивно, висновок - по любому буде краще.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 04 лип, 2018 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:18
мне вид с окна по барабану... я дома в окно не смотрю...
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:19
Демография ужасная. Миграционный приток остановился. Стабильность до выборов даст рост КРЖН на 10%
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:25
дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробности
то шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых, если "не цепляться к цифре" и посчитать динамику цены и рентабельность объектов, купленных скажем в 2010ом или до 2007го то цифры вообще лучше не упоминать дабы не вызывать лишний раз изжогу у "пэрэсичных"
про то шо покупалось в 90х вообще молчу
"рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает, а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерска
вложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:23
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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