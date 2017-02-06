Richi написав:

Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.