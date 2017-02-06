kingkongovets
По кановскому будинку (самий лівий) начебто і не сильно то і навес, а ті які 3 правіше (метрополія) якби і да, адже ціна ПРОСТО ЗВІЗДЕЦ. Але по факту хз. Хто поділиться інфою?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:33
kingkongovets
По кановскому будинку (самий лівий) начебто і не сильно то і навес, а ті які 3 правіше (метрополія) якби і да, адже ціна ПРОСТО ЗВІЗДЕЦ. Але по факту хз. Хто поділиться інфою?
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:54
Вы находили на Троещине реальные 2-к квартиры с ремонтом и мебелью, которые продавцы были готовы отдать за 31-33к долл. как это говорилось в мае ?
Почему не купили, ждете еще снижения или что-то не устраивало в самих найденных (если они были) вариантах ?
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем добрый день!
Аргументов по поводу снижения или повышения стоимости метров было приведено уже достаточно, каждый делает выводы и следит за новостями. Но если оглянуться в прошлое, то наблюдается закономерность - в предвыборный период начинается жизнь "по-новому" и такая жизнь понижает стоимость недвиги. Неужели здесь есть люди, которые верят в нарушение этого тренда в условиях войны, распила бюджета и приближении периода максимальной кредитной нагрузки на страну + ко всему пошлины от США, которые укрепляют бакс??? (вопрос риторический)
ПС
Если под конец года курс будет 35+ и в ЖК Victory V будут свободные планировки 3к квартир с видом на проспект победы - покупаю, не смотря на дальнейшие угрозы экономического коллапса и тд, тк беру для жизни!
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....цікаво, як часто ви дивитесь в то вікно..... - чи, в монітор ноутбука - частішше?)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и заодно респираторов купите на всю семью
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:16
Нерухомість в Києві буде ще дешевшати ще рік-два.
Як мінімум.
Для лох-оленів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:07
А у нас что, "свекрови" таможенников закончились? Или детям бывшего сбушника подарков делать уже не надо? Да и врозеточникам надо где-то жить
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:08
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:13
Любопытный из-за проспекта...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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