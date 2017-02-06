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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1495149614971498>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:33

kingkongovets

По кановскому будинку (самий лівий) начебто і не сильно то і навес, а ті які 3 правіше (метрополія) якби і да, адже ціна ПРОСТО ЗВІЗДЕЦ. Але по факту хз. Хто поділиться інфою?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:54

  Richi написав:Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.


Вы находили на Троещине реальные 2-к квартиры с ремонтом и мебелью, которые продавцы были готовы отдать за 31-33к долл. как это говорилось в мае ?
Почему не купили, ждете еще снижения или что-то не устраивало в самих найденных (если они были) вариантах ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем добрый день!
Аргументов по поводу снижения или повышения стоимости метров было приведено уже достаточно, каждый делает выводы и следит за новостями. Но если оглянуться в прошлое, то наблюдается закономерность - в предвыборный период начинается жизнь "по-новому" и такая жизнь понижает стоимость недвиги. Неужели здесь есть люди, которые верят в нарушение этого тренда в условиях войны, распила бюджета и приближении периода максимальной кредитной нагрузки на страну + ко всему пошлины от США, которые укрепляют бакс??? (вопрос риторический)

ПС
Если под конец года курс будет 35+ и в ЖК Victory V будут свободные планировки 3к квартир с видом на проспект победы - покупаю, не смотря на дальнейшие угрозы экономического коллапса и тд, тк беру для жизни!
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Не буду скрывать, я сам заплатил на 10% дороже только за вид из окна.

....цікаво, як часто ви дивитесь в то вікно..... - чи, в монітор ноутбука - частішше?)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:с видом на проспект победы - покупаю, ...., тк беру для жизни!

и заодно респираторов купите на всю семью
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:16

  Любопытный написав:Но если оглянуться в прошлое, то наблюдается закономерность - в предвыборный период начинается жизнь "по-новому" и такая жизнь понижает стоимость недвиги.
Нерухомість в Києві буде ще дешевшати ще рік-два.
Як мінімум.

  Первый написав:Зображення

На млрди грн.
Для кого? Я в шоці.


Для лох-оленів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:07

  Frant написав:
  Любопытный написав:Но если оглянуться в прошлое, то наблюдается закономерность - в предвыборный период начинается жизнь "по-новому" и такая жизнь понижает стоимость недвиги.
Нерухомість в Києві буде ще дешевшати ще рік-два.
Як мінімум.

  Первый написав:Зображення

На млрди грн.
Для кого? Я в шоці.


Для лох-оленів.


А у нас что, "свекрови" таможенников закончились? Или детям бывшего сбушника подарков делать уже не надо? Да и врозеточникам надо где-то жить :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:08

  Serg-ik написав:
  Любопытный написав:с видом на проспект победы - покупаю, ...., тк беру для жизни!

и заодно респираторов купите на всю семью


из-за проспекта или притоки Лыбидь?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:13

Любопытный из-за проспекта...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:40

  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.
Любопытный
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